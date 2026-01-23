《基隆惡火》屋內有雜物山 勇消提醒會「山崩」成遺言

基隆市樂利三街「台北生活家」社區2樓民宅起火，雜物堆積阻斷逃生。（記者林嘉東翻攝）

詹能傑3度入火場搜救 議員鄭文婷︰民宅私領域 無法可管

基隆市樂利三街「台北生活家」社區廿一日深夜惡火，造成仁愛消防分隊小隊長詹能傑英勇殉職。當時詹能傑第三次入室搜救受困羅女前，臉被濃煙燻黑的他坐在火場屋外椅子上，不斷提醒準備接手的同仁，小心屋內「雜物山」會「山崩」，沒想到第三度與盧姓義消入內後竟天人永隔。

詹受困火場最深處 同袍崩潰

昨凌晨零時卅九分，消防局得知詹能傑失聯，啟動快速救援機制（RIT）派遣七梯次救援小組進入火場搶救，凌晨一時五十五分發現詹受困在火場最深的位置，趕緊將他拉出，支援同仁見狀，顧不得身上裝備未脫，有人連氣瓶都不及卸下，就衝上前將詹拉上擔架。

起火雜物大量掉落 阻斷大門

現場充斥著同袍崩潰的嘶吼聲「詹能傑你給我起來喔！」眾人拚了命將他推上救護車，無奈經醫院急救至凌晨二時五十五分，詹仍因缺氧過久宣告不治。

第一個趕到火場的安樂分隊小隊長楊祥義說，他與詹小隊長分別帶隊趕往救援，羅女的七旬老母喊叫「我女兒還在裡面」；由於民宅內堆滿雜物，火災後大量掉落，致大門無法打開，他與隊員滅火降溫後，試圖入內搜救，但因屋內已有火舌竄出，加上濃煙很大，他與稍後趕抵的詹小隊長分頭行動，詹疏散同棟與隔壁棟住戶，他則率隊員試圖攻入火場救人。

詹能傑疏散同棟與相鄰三棟一百多名住戶下樓逃生後，趕至二樓火場三度進入，在第三次入室搜救受困羅女前，曾坐在火場屋外椅上，臉被濃煙燻黑、滿頭大汗，不斷提醒準備接手的同仁「全部都是衣服，你們要小心一點，只要不小心碰到就會『山崩』了，要小心一點！」想不到第三度與盧姓義消入內後竟天人永隔。

義消脫面罩共用 仍救不及

「我摸到詹小的臉，卻發現面罩不見了！」一同深入火場的盧姓義消哽咽說，當時火場能見度低只有約卅公分，詹小發現羅女後，要他把瞄子放下救人，接著向他要面罩，他摸不到背在身上的「共生面罩」後，手碰觸到詹小的臉，發現詹沒戴面罩，他拿下面罩給詹小，詹吸沒二口就昏倒，他發現自己氣瓶的氧氣量不夠，趕緊跑出火場向外求援。

「台北生活家」火警現場囤積雜物、衣物如山，造成救災困難，具有律師身分的基隆市議員鄭文婷表示，現有建築法與公寓大廈管理條例，僅規範公共區域，對於民宅內的私領域則確實無法可管，只能請親友勸導。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑（右），第三度進入火場前，臉被煙燻黑，向同僚說明屋內堆滿衣服雜物，提醒同僚小心。（記者林嘉東翻攝）

