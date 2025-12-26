為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    張文愛玩遊戲 單筆儲值砸1.7萬

    2025/12/26 05:30 記者王冠仁／台北報導
    張文習慣網購，圖為他到蝦皮智取店取貨。（記者王冠仁翻攝）

    張文習慣網購，圖為他到蝦皮智取店取貨。（記者王冠仁翻攝）

    警方偵辦男子張文涉犯隨機殺人案，為了釐清犯案動機，近日全面爬梳他的相關資料，發現張文曾接觸過「轉生」動漫作品與角色扮演手機遊戲，在遊戲平台上大量儲值，還會瀏覽特定色情網站，顯現他在犯下驚天大案之前，私下就與一般宅男無異。

    儲值遊戲 幾成日常

    警方日前向金融機構調閱張文的金流紀錄，發現他最大「金主」就是母親，兩年內至少資助他八十二萬元，他的母親本來只是想資助無業的兒子生活費，沒想到他將這些錢當作「犯罪資金」，先後買來刀具與煙霧彈等犯案裝備。

    據悉，專案小組追查張文的金流發現，他私下宛如宅男，平時固定開銷除了每月房租，還頻繁在遊戲平台「Steam」儲值，該平台可以透過儲值，將喜歡的遊戲下載到自己帳戶中，某次單筆儲值金額高達一萬七千元。不過，除非登入他的帳戶，不然警方目前尚無法掌握他玩過哪些類型遊戲。

    張文似乎對於轉世類型的作品很有興趣，他曾接觸動漫「無職轉生，到了異世界就拿出真本事」，是一部描述在現實生活中失去希望、沒有目標的男主角，某一次意外出車禍死亡後，卻保留記憶轉生到異世界的冒險故事；他也曾玩角色扮演類型的手機遊戲「地平線行者」（Horizon Walker）。

    依賴網路 習慣線上購物

    張文生前相當依賴網路，大多會透過線上購物，再以前往超商或蝦皮智取店取貨的方式買來這些物品。張文除了犯罪裝備、生活開銷，遊戲儲值儼然成為他日常花費的大額項目，他也會瀏覽特定色情網站等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播