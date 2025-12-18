2年前殺人棄屍 自首尋獲白骨

警方本月7日帶蔡姓男子（穿粉紅背心者）到139線虹禧橋找尋遺體，但無所獲。（資料照）

蔡姓男子坦承20歲時在南投勒斃57歲婦人

廿二歲蔡姓男子自首供稱兩年前殺害劉姓婦人棄屍在彰投交界山區，警方十四日尋獲疑似劉婦白骨，並逮獲陳姓共犯，南投檢方相驗後已採驗DNA進一步確認身分，蔡、陳二嫌十六日已被收押禁見，惟陳嫌供詞避重就輕、否認涉案，檢警將進一步追查釐清案情。

在屏東枋寮打工的蔡姓男子，係台中霧峰人，本月七日向屏東警方自首，自稱兩年前因與當時五十七歲的劉姓婦人有債務糾紛，在南投縣名間鄉劉婦家中將其勒斃，棄屍南投縣、彰化縣交界的一三九線道路山區，南投與彰化警方、消防局都出動搜尋，但當天並未發現任何蛛絲馬跡。

本月十四日屏東、南投警方再度前往搜尋，有員警在一三九線虹禧橋下方的土堆中，發現疑似胳臂的白骨，經開挖終於挖出一具白骨，而地點就是蔡男七日供稱棄屍的虹禧橋下。

共犯否認共同殺人

檢警查出蔡嫌疑有共犯，十四日逮捕蔡嫌的陳姓友人，惟陳男否認共同犯案，只供稱陪同蔡嫌到犯案現場，否認共同殺人，供詞避重就輕，南投檢方訊問二嫌後，十六日向南投地院聲請羈押禁見獲准，檢警將進一步調查二嫌說詞，以查明真相。

另南投地檢署檢察官和法醫十五日相驗後，因遺體已成白骨，已採驗比對劉婦兒子DNA，以確認該白骨是否就是劉姓婦人。

