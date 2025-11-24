小辭典》蛋殼頭蓋骨理論 用來判斷民事因果關係

張三開玩笑，拍一下李四的頭，沒想到李四的頭蓋骨宛如蛋殼般脆弱，導致嚴重傷害，張三要負民事侵權的賠償責任嗎？英美早年發展出的「蛋殼頭蓋骨理論」，我國司法實務也偶見引用，不論被害人如何脆弱，行為人的行為引發被害人的傷害，不能主張減免，應承擔賠償責任。

此理論是用於判斷民事因果關係，以上述為例，張三可能主張，自己無法預期李四很脆弱，一般人被拍打不至於重傷，造成李四重傷的是其脆弱頭蓋骨，拍打並無相當因果關係。

「蛋殼頭蓋骨理論」主要論點，是李四頭蓋骨再如何脆弱，張三不拍打，沒有外力介入，李四就不會重傷，李四是被拍打而受重害，此「因果關係」的認定，不因李四體質特殊而改變，既然有相關因果關係，張三就不能減輕或免除民事賠償之責。

如彰化地院最近的一起判決，林姓男子酒駕超速與騎機車的余姓工程師發生車禍，造成余男多處骨折，余男因患糖尿病，傷口癒合不良，復原期拉長，法官就是依「蛋殼頭蓋骨理論」認定，林男須對余男因特殊體質所加劇的損害負責。（文：記者陳冠備）

