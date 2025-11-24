蛋殼頭蓋骨理論 法官︰不能因疾病減免賠償／酒駕撞傷糖尿病患 慘賠270萬

林男酒駕與余男發生碰撞，余男因患有糖尿病，傷口復原狀況不佳， 彰化地院依「蛋殼頭蓋骨理論」，裁定林男需賠270萬元，圖中車輛 與事故無關。 （圖擷取googlemap）

林姓男子四年前開車酒駕又超速，在彰化縣撞傷騎機車的半導體余姓工程師，卅三歲的余男雖年輕，卻因糖尿病而癒後不佳，導致傷害加劇，左手掌小指截肢，住院與治療時間也比一般人延長八十七％，共七十八天，他聲明林男應賠償三二二萬餘元，林男答辯說，糖尿病造成的傷勢擴大與治療費增加，不應由他承擔，彰化地方法院則援用「蛋殼頭蓋骨理論」，認定林男不能以余男特殊體質或疾病而減免賠償，判決他應賠償余男二七〇萬餘元。

判決書指出，從事機械維修的林男，二〇二一年二月十二日下午酒駕開車至溪湖鎮彰水路，當地限速五十公里，他以七十至八十公里行駛，撞上沒有禮讓直行車，騎機車在路口直接左轉、俗稱切西瓜的余男，刑事部分，林男呼氣酒精濃度為每公升〇．五七毫克，彰化地院依過失傷害罪判刑三月，可易科罰金確定。

民事損害賠償部分，余男主張自己月薪七萬餘元，原本工作發展無礙，自己血糖也控制很好，案發前健康，這場車禍造成他右腿股骨等處骨折、右小指截肢，醫院鑑定整體勞動能力減損廿五％，他提出醫療、看護、精神撫慰金、勞動力與不能工作薪資等損失，共計六四五萬餘元，因車禍鑑定顯示雙方肇事責任各一半，他聲明林男應賠償三二二萬餘元。

車禍鑑定肇責各半

林男答辯質疑，余男提出的金額不合理，林男因糖尿病而延長住院等治療天數七十八天，小指截肢主因也是糖尿病，這些糖尿病而擴大的傷勢與治療費用，與車禍並無相當的因果關係，不應由他承擔，聲明駁回余男之訴。

彰化地院認為，余男車禍送醫時，血糖是正常（參考值）上限的將近三倍，顯示他血糖控制不佳，導致手術後需諸多後續治療，且痊癒時間比一般人增加八十七％，但依據「蛋殼頭蓋骨理論」，即無論被害人（余男）如何脆弱，行為人（林男）都應對其特殊體質或疾病，所加劇的損害負責，不能主張減免，不過，余男損害金額以五四〇萬餘元較合理，雙方過失各半，林男應負擔一半，判決他應賠償余男二七〇萬餘元，可上訴。

