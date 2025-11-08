太子高層胡小偉吸金261億 北京曾下令放人

太子控股集團董事長陳志遭美國通緝。（擷取自太子控股集團官網） 檢警調赴太子集團用犯罪所得在台購入的和平大苑房產內搜索。（調查局提供）

胡受到中國高層照應 我方追查來台有無另負政治任務

太子控股集團除了涉及跨國詐騙、洗錢等刑事犯行，也因其與中國官方、軍方的特殊關係，以致多國情報單位已將之提升至「國家安全層級」。我國與美方進行情資交換時就已得和，集團首腦陳志身邊親信、被視為該集團第二號人物的胡小偉，之前在中國從事非法博弈吸金，不法獲利高達逾六十億元人民幣（台幣約二六一億），還受到中方高層照應；至於胡也多次來台，督軍集團掌控的在台公司及遊樂，我方正進一步追查他在台期間，是否同時負有政治任務。

胡小偉多次來台督軍在台公司

胡小偉與中共解放軍關係匪淺，他曾在中國利用科技公司，設立私人伺服器，非法運行線上遊戲「熱血傳奇」，不法吸金高達六十億人民幣；二〇一六年間檢警接獲民眾檢舉，掌握其行蹤後，將胡逮捕帶回訊問，未料，他被拘留不到七十二小時就遭釋放，隨即傳出背後是北京高層官員主動下令放人，研判此次太子集團跨國詐騙洗錢案，恐也有中國高層介入，從中牟利。

集團洗錢 恐有中方高層介入牟利

據了解，台美二〇二一年合作立案調查太子控股集團，處事謹慎的陳志疑似察覺遭到監控，為降低曝光風險，行徑極低調，出入境時避免常規航班及熱門航線，並減少以個人名義訂票，導致行蹤難以掌握；目前台美相關部門研判，陳志滯留於東南亞，且在有人掩護下，仍藏身在柬埔寨。

而在中國捲入博弈非法吸金六十億人民幣後，仍全身而退從中國離境的胡小偉，據查目前也仍在太子集團大本營柬埔寨一帶活動。

我國安單位掌握，胡小偉二〇一六年涉入的非法吸金案件，主要是利用未經授權、非法架設的遊戲伺服器洗錢，表面是遊戲公司，實際為金流轉移或詐騙掩護，且多與博弈網站、幣商、虛擬點數交易串連，和太子集團詐騙、洗錢手法如出一轍。

至於胡小偉的行蹤也向來神秘，曾多次低調來台，協助太子集團在台公司運作，目前台美也就胡的刑事犯行以及有無政治目的，持續交換情資。

