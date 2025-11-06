為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國統戰軟體／投誠APP 危及國安應下架

    2025/11/06 05:30 記者孫唯容／台北報導
    \台北市議員顏若芳揭露，近期出現「台 灣投誠」網頁APP，可以偵測定位，應徹 查。 （議員顏若芳提供）

    \台北市議員顏若芳揭露，近期出現「台 灣投誠」網頁APP，可以偵測定位，應徹 查。 （議員顏若芳提供）

    台北市有13人「投誠」

    台北市長蔣萬安昨到議會做專案報告，台北市議員顏若芳在議場質詢時指出，近期新出現「台灣投誠」網頁APP，網頁上清楚寫上「祖國永遠是你最堅強的後盾」，可以偵測定位，且台北市有十三個人「投誠」，要求北市府警察局應溯源查緝有心人士，以維市民資訊安全，並通知國安單位徹查，將該軟體下架或屏蔽處置。

    顏若芳表示，這款「台灣投誠」網頁APP除了在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗外，也可以查詢台灣各縣市的投誠人數，目前顯示有投誠人數的縣市為台北市、新北市、桃園、台中、台南、高雄，其中選單功能還可以邀請朋友，有積分排行，還開啟微信捐款，並讓使用者每天簽到，「台灣投誠」與日前遭爆的「歸家」APP十分類似，是不折不扣的統戰軟體。

    意圖竊個資及盜刷信用卡

    顏若芳說，該軟體不只有鼓動投誠的機制外，也抓得出來使用者的IP位址定位，其中，該軟體所使用的「.xyz」域名，根據警政署的詐騙宣導資料，是常見的釣魚網頁網址，詐騙集團擅長利用大規模發送簡訊，並借此進行網路釣魚或安裝惡意程式，意圖竊取個人資料及盜刷信用卡。

    發布者是網路企業社負責人

    顏若芳指出，經過調查，該APP是由Threads的一名用戶發布，根據社群帳號資訊，該用戶除了是軟體工程師外，疑似還是台中一家網路企業社的負責人，顏若芳也批評，開發這款網頁APP，無論有意或無意，都已經觸碰到國家安全的底線，更已對人民構成資安威脅。

    蔣萬安於答詢時承諾，會請警察局了解，如有詐騙、竊取個資疑慮則會依法查辦，也將通報國安單位。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

