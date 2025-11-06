為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    掃蕩太子集團 逮捕陳志親信 辜淑雯、操盤手王昱棠等5人聲押禁見

    2025/11/06 05:30 記者王定傳／台北報導
    太子集團在台操盤手王昱棠等5人聲押禁見。（記者王定傳攝）

    太子集團在台操盤手王昱棠等5人聲押禁見。（記者王定傳攝）

    柬埔寨太子集團創辦人陳志涉跨國詐騙洗錢，我國檢、調、警前天掃蕩該集團在台設立的公司，拘提陳志的親信辜淑雯、太子集團在台操盤手王昱棠等廿三人到案，昨訊後依組織犯罪、洗錢及意圖營利賭博等罪嫌，且有串、滅證及逃亡之虞聲押禁見王、辜及集團幹部李守禮、邱子恩、涂又文共五人，陳志在台發展的中國籍核心左右手李添已出境，但他的秘書及集團員工、共犯等十七人訊後以三萬元至一百萬元不等金額交保，尚有一女漏夜偵訊中。

    發展線上博弈、空殼公司洗錢

    中國籍核心左右手李添已出境

    專案小組調查，太子集團早在二〇一六年就來台擴展據點開設「天旭公司」，陳志當初派李添為經理人「督軍」跨境資金流轉，至於台灣太子則是在二〇一八年間成立，原負責人為陳志的台灣友人王昱棠，陳志掛名為經理人，二〇一九年變更為張剛耀，但張後來被控捲走集團四家公司九億資產而被告、通緝中，台灣太子現任負責人陳秀玲已出境。

    專案小組懷疑，太子集團透過李添、王昱棠、辜淑雯等親信，運用上述在台公司，一方面發展線上博弈，另一方面斥資四十多億元藉由聯凡等空殼公司，購入台北市和平大苑豪宅及多輛名車洗黑錢。

    專案小組除向法院聲請扣押豪宅、名車等價值四十五億元的資產外，前天搜索、拘提王昱棠等廿三人，其中包含被美國制裁的台灣女子黃婕、施亭宇，兩人因被懷疑協助太子集團在帛琉從事洗錢等犯罪而被帶回調查。

    相關新聞
    社會今日熱門
