遭酒駕特斯拉撞飛 老夫妻慘死

洪姓女子昨酒後駕駛特斯拉轎車，行經竹市竹光路撞飛橫越道路的一對年邁夫妻。（竹市消防局提供）

女駕駛酒測值達〇‧八七

桃園市洪姓女子昨酒後駕駛特斯拉轎車，行經竹市竹光路撞上橫越道路的一對年邁夫妻，二人全身多處開放性骨折，送醫不治，洪女酒測值高達〇‧八七，全案由警方依酒駕致死等罪嫌調查當中。

行人疑未依標線穿越馬路

新竹市消防局昨天上午十一點接獲民眾報案，竹光路發生特斯拉撞兩名行人案件，現場血跡斑斑，七十五歲林女頸部及右手開放性骨折，八十歲吳男右腳踝開放性骨折，現場已無生命跡象，送醫均不治。

據了解，這對老夫妻當時提著水果從家中出門，疑因走捷徑，沒走距離約七十公尺的行人穿越道斑馬線，而是直接穿越竹光路到對面，酒駕的洪女發現時已經來不及煞車，由於撞擊力道巨大，導致特斯拉副駕駛前車窗撞破一個大洞。

四十歲的洪女說，前一晚在家中喝了不少酒，昨天上午從桃園市開車到竹市參加會議，沒想到發生意外，她在警局不斷啜泣。

警方初步研判車禍肇因是洪女酒後駕車，而行人疑似未依標線或標誌穿越道路穿越馬路，已將洪女帶案偵辦，預計今由檢方相驗遺體。

