班表藏A錢秘密 10人頭隊員排爽班

台北市交通義勇警察大隊萬華中隊李姓女幹事（ 左）與宋姓男書記（右，戴眼鏡者）等人涉嫌浮報 協勤費。 （資料照）

檢警追查這起義交A錢案，困難部分在於沒有「A錢帳冊」，再加上台北市交通義勇警察大隊萬華中隊有五十多人，若逐一約談曠日廢時。警方最終夠揪出十名人頭隊員，全靠萬華中隊的「爛班表」，因為A錢祕密就藏在其中；諷刺的是，「爛班表」排班者就是李姓幹事與宋姓書記，兩人可說是自食惡果。

依現行規定，台北市義交協勤費有兩種，第一種是公家預算，台北市義交大隊編制共一千一百人，義交協勤公家機關的部分，市府每年約編列預算九千萬元至一億元，其中上、下班尖峰時段的「常態崗」，每小時協勤費兩百卅元，經費佔比約七成、七千萬元左右。另一種則來自民間廠商，像工地建案、封街活動，此類日間協勤費兩百八十元、夜間三百五十元。

然而，在義交相關規定中，只規定每人每月至少要協勤十六小時，卻沒規定這十六小時中，有多少比例是要擔服公家或民間勤務。

李、宋看準這點，於是將協勤費較多、相對輕鬆好上的班，像工地建案，協勤時不僅有陽傘遮風擋雨，廠商也相當客氣，這種「爽班」大多排給幫忙盜領協勤費的人頭隊員。至於「非我族類者」，則是排去上公家勤務、上下班尖峰時刻，在大馬路上指揮交通，這種班較累且協勤費也較少，還必須忍受風吹日曬雨淋。

為了揪出李、宋旗下人頭隊員，專案小組分析萬華中隊義交班表，赫然發現這項秘密。據此，專案小組掌握十名涉嫌盜領協勤費的隊員，再根據其通聯紀錄、社群網站足跡，搭配相關監視器影像與訪查來交叉比對，證實這十人確實曾經沒依班表協勤卻領取協勤費，成破案關鍵。

據悉，這十人之所以「心甘情願」將沒去協勤卻拿到手的協勤費上繳給李、宋，除了跟兩人私交不錯外，另外也是貪圖往後想要繼續上「爽班」，才會願意成為人頭隊員。

