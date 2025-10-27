為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    詐騙取款10萬 實拿3千酬勞 法官不輕縱 20歲車手重判3年半

    2025/10/27 05:30 記者蔡彰盛／新竹報導
    有多次詐欺前科的廿歲男子劉晉愷，當車手提領被害人十萬元後，實拿三千元酬勞，新竹地院法官王怡蓁審理認為不宜輕縱，重判劉男徒刑三年半。（資料照）

    有多次詐欺前科的廿歲男子劉晉愷，當起詐騙集團車手在新竹向被害人取款十萬，實拿三千元酬勞，新竹檢方起訴並求刑一年半以上，新竹地院法官王怡蓁審理後認為，詐騙集團橫行，司法量刑過輕，長期為人所詬病，決定不宜輕縱，重判劉男徒刑三年半。

    詐欺犯罪量刑過輕 長期為人詬病

    此外，十九歲車手謝坤程有加重詐欺取財前科，又詐騙被害人六萬元，雖只獲得一千元報酬，檢方起訴並指，謝男造成被害人身心痛苦且未和解，建請院方量處有期徒刑一年二月，法官王怡蓁也以相同理由，重判謝男徒刑三年四月。

    劉晉愷當車手提領被害人十萬元後，只取三千元報酬，其餘上繳詐團，檢方以他助長詐欺犯罪猖獗，殊值譴責，具體求處院方判一年六月以上。然而法官王怡蓁審酌劉男製造金流斷點，價值觀念偏差，危害社會治安，掩飾、隱匿犯罪所得來源與去向的洗錢行為，更使金流難以追溯，增加查緝難度與被害人追回犯罪所得的可能。

    法官調查，劉男已有多次因三人以上共同詐欺取財、洗錢、組織犯罪等案遭判刑紀錄，並語重心長指出，我國詐騙集團橫行、司法判決對於詐欺犯罪量刑過輕，長期為人所詬病，從事詐欺成本低廉，使企圖不勞而獲之徒前仆後繼投入，此將排擠偵查、司法機關處理其它犯罪類型能量，更將助長我國詐欺案件發生，若予輕縱，實非妥適。最後依三人以上共同詐欺取財罪，重判劉男三年六月，犯罪所得三千元沒收。

