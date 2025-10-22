為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    自由日日Shoot》鎮內大小工程都要索回扣 前通霄鎮長陳漢志 12罪判49年8月

    2025/10/22 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣無黨籍前通霄鎮長陳漢志，任內對於鎮內的大小工程，幾乎樣樣向廠商索回扣，苗栗地院以其違反貪污治罪條例犯下十二罪，合計判刑四十九年八月。（資料照）

    苗栗縣無黨籍前通霄鎮長陳漢志，任內對於鎮內的大小工程，幾乎樣樣向廠商索回扣，苗栗地院以其違反貪污治罪條例犯下十二罪，合計判刑四十九年八月。（資料照）

    苗栗縣無黨籍前通霄鎮長陳漢志，任內對於鎮內的大小工程，幾乎樣樣向廠商索回扣，連白沙屯媽祖進香民俗文化活動也要「揩油」；苗栗地院以其違反貪污治罪條例犯下十二罪，每罪各處四年到四年半不等刑期，合計判刑四十九年八月。

    每案索取得標金額十五％賄款

    判決指出，陳漢志透過鎮務顧問黃晏樂，向有意參與公所標案的工程顧問公司林姓負責人表明，若要得標，每案交付得標金額十五％賄款，林男二〇一九年間得標八案，交付八十二萬元，分由黃樂、公所秘書陳志豪轉交。

    二〇一九年通霄鎮治山防災工程採購案，陳漢志又派陳志豪、黃晏樂與有意參與、但無投標資格的業者接洽，由業者借牌投標，從中收賄十五萬四千元。

    連白沙屯媽祖進香活動也揩油

    通霄鎮公所舉辦白沙屯媽祖進香前夕的民俗文化活動，陳也以相同手法向廠商索兩成回扣，得手十二萬元；當年春季農特產品宣導活動，再收回扣十萬元。

    陳漢志犯行還不止這些，二〇一九、二〇年的道路反射鏡維護及設置工程，又向業者收取四萬及三萬元；通霄鎮立納骨塔擴建內裝工程標案，陳男更直接在鎮長辦公室與廠商「談價碼」，事後廠商將十六萬六千多元送至陳家。

    陳漢志承認工程收賄，但對白沙屯媽祖進香民俗文化活動及春季農特產品宣導活動，否認派陳志豪索賄，不過法官依相關證人證述，不採信其辯詞，依觸犯不違背職務收賄罪判刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播