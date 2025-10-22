自由日日Shoot》鎮內大小工程都要索回扣 前通霄鎮長陳漢志 12罪判49年8月

苗栗縣無黨籍前通霄鎮長陳漢志，任內對於鎮內的大小工程，幾乎樣樣向廠商索回扣，苗栗地院以其違反貪污治罪條例犯下十二罪，合計判刑四十九年八月。（資料照）

苗栗縣無黨籍前通霄鎮長陳漢志，任內對於鎮內的大小工程，幾乎樣樣向廠商索回扣，連白沙屯媽祖進香民俗文化活動也要「揩油」；苗栗地院以其違反貪污治罪條例犯下十二罪，每罪各處四年到四年半不等刑期，合計判刑四十九年八月。

每案索取得標金額十五％賄款

判決指出，陳漢志透過鎮務顧問黃晏樂，向有意參與公所標案的工程顧問公司林姓負責人表明，若要得標，每案交付得標金額十五％賄款，林男二〇一九年間得標八案，交付八十二萬元，分由黃樂、公所秘書陳志豪轉交。

二〇一九年通霄鎮治山防災工程採購案，陳漢志又派陳志豪、黃晏樂與有意參與、但無投標資格的業者接洽，由業者借牌投標，從中收賄十五萬四千元。

連白沙屯媽祖進香活動也揩油

通霄鎮公所舉辦白沙屯媽祖進香前夕的民俗文化活動，陳也以相同手法向廠商索兩成回扣，得手十二萬元；當年春季農特產品宣導活動，再收回扣十萬元。

陳漢志犯行還不止這些，二〇一九、二〇年的道路反射鏡維護及設置工程，又向業者收取四萬及三萬元；通霄鎮立納骨塔擴建內裝工程標案，陳男更直接在鎮長辦公室與廠商「談價碼」，事後廠商將十六萬六千多元送至陳家。

陳漢志承認工程收賄，但對白沙屯媽祖進香民俗文化活動及春季農特產品宣導活動，否認派陳志豪索賄，不過法官依相關證人證述，不採信其辯詞，依觸犯不違背職務收賄罪判刑。

