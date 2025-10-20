為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    通訊軟體假色情按摩詐騙 7旬退休醫務師 被詐260萬

    2025/10/20 05:30 記者邱俊福／台北報導
    刑事警察局統計，今年上半年通訊軟體假色情按摩詐騙案件達五六二〇件，其中一名七旬退休醫務師被詐高達二六〇萬元，財損最高。（資料照）

    美女頭像帳號 色誘男網友上鉤

    詐騙集團近年來利用LINE或IG等通訊軟體，以美女頭像帳號，提供兼職按摩服務為由，色誘想要援交、按摩的男網友上鉤，再要求前往超商或透過網路購買App store點數卡，並提供票面上卡號及密碼，以作為「不是警察」保證金等為由行騙；刑事警察局統計，今年上半年這類詐騙案件達五六二〇件，其中一名七旬退休醫務師被詐高達二六〇萬元，財損最高。

    App store點數卡 成新洗錢工具

    刑事局表示，App store點數卡具有儲值容易、退費方便等特性，詐團於取得點數卡的卡號及密碼後，可直接在手機中儲值並立即要求退款，取得詐騙款項，逐漸取代過去的遊戲點數卡，成為新的騙錢方式。

    今年三月間，七旬吳姓退休醫務師，在Threads上看到身材火辣的按摩妹，邀約對方外出色情按摩，對方要求須先購買六萬元的App store點數卡，吳男依指示購買交付後，對方又以十萬元保證不是警察的保證金、十五萬元保證小姐安全的保證金等話術持續加碼，最後吳男共購買二六〇萬元的App store點數卡，仍見不到該按摩妹，始知受騙報警。

    另名四十五歲的莊姓醫材公司主管，同樣於今年六月邀約IG暱稱「香香」的按摩妹進行服務，當莊男依約抵達指定的超商碰面時，也被要求先購買二千元的App store點數卡，莊男依指示購買交付後，對方又要求加碼時，莊男警覺有異，未再上當。

