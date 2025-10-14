為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    專家︰談分手約公共場合勿落單 及時求救

    2025/10/14 05:30 記者歐素美、許國楨／台中報導
    警方在現場採證。（記者許國楨攝）

    警方在現場採證。（記者許國楨攝）

    卅七歲蕭男疑因感情糾紛情緒失控，到女友家持美工刀與磚頭攻擊女友、女友母親及隔壁租客，造成三人受傷送醫，最後遭警方壓制逮捕，國立台北護理健康大學特聘教授、現任醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋表示，面對恐怖或暴力情人，最好不要落單，要約在公共場合見面，並要有預備，身上要有防備的措施及要懂得求救，並懂得用「道歉、道謝、道愛、道別」，好好分手。

    李玉嬋說，一個人生氣時也是最容易衝動的時刻，有些人面對災難或是逆境，無法練習接受，分手即是個人的感情災難或逆境，因此，面對感情要有預備，感情不可能天長地久，非預期的分手，對人來說就像是災難來了，有的人接受不了，無法面對或不知如何面對，因此，告訴對方壞消息時要有技巧及方式。

    李玉嬋指出，恐怖情人或暴力情人，在相處過程其實都有跡可尋，要學會分辨，慢慢釋放訊號，循序漸近，讓對方知道彼此不合，無法長期相處，不要突然分手，讓對方感覺像山崩地裂，但分手時要說清楚，並可藉由第三者的陪伴或協助，讓對方接受，度過危機。

    李玉嬋強調，面對恐佈或暴力情人，談分手或相見，千萬不要落單，最好約在公共場合，身上放有保護自己的東西，遇難時要懂得求救，並要懂得用「道歉、道謝、道愛、道別」，好好分手，即向對方說明要分手很抱歉，但感謝對方過去的照顧，相處過程讓自己也學習成長，未來各自安好等。

    警方也呼籲，感情糾紛應以理性溝通為原則，切勿因一時衝動而觸法傷人，造成難以挽回的遺憾。民眾若遇家庭或情感衝突，可撥打113保護專線或110報案電話，警方將即時提供協助，共同營造安全友善的居家環境。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播