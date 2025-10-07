制式槍成黑幫奢侈品 代表實力

我國主任檢察官陳照世將在美查扣的槍枝零件等證物運送回台。 （資料照）

制式槍枝是兵工廠出品，精準度遠勝於改造槍械，且經多次擊發後，槍管也不會因發燙而變形。不過我國槍枝管制嚴格，制式手槍取得不易，對於道上兄弟來說，算是「奢侈品」。此次，謝元淳槍械走私集團所走私其中「金牛座」、「CZ」、「GLOCK」三款槍枝，則是改造槍經常模仿的款式，槍擊案件經常可見這些槍枝的蹤影，這三款手槍黑幫殺手也最愛用。

走私3款手槍 黑幫殺手最愛

資深刑警指出，我國槍枝管制嚴格，拿制式槍枝的道上兄弟，代表行情有到那邊，因為土狗仔（改造槍）的黑市價約在三到五萬元，而同款的制式槍枝，價格可能要十到二十萬元，甚至更高。拿制式槍枝出來就像是名牌奢侈品一樣，代表實力。

此外，早年有些恐嚇類型的槍擊案為了減少事後刑責，會找沒經驗的少年出來開槍，若是拿改造槍枝，經常發生太緊張，卡彈等情形；非但沒完成任務，還得賠上相關的人力、物力。因此，這些類型的案件，通常會配發制式手槍給少年使用。

而此次謝男就是從美國進口制式槍枝，在當地價格便宜，可能才台幣一萬到三萬元，但在黑市價格上看三到五百萬元不等，價格翻百倍，不排除他因此鋌而走險。

查扣的十六支槍枝中，包含巴西製TAURUS金牛座G2C手槍、比利時FN廠袖珍型半自動手槍、以色列IWI廠MASADA 9S手槍、美國RUGER廠EC9S半自動手槍、捷克CZ廠半自動手槍、土耳其CANIK廠 TP9 ELITE SC半自動手槍、土耳其CANIK廠METE MC9半自動手槍及GLOCK廠19型、43型制式手槍等。

當中最常見的就是巴西製TAURUS金牛座G2C手槍、捷克CZ廠半自動手槍及GLOCK廠制式手槍；主要原因是早年尚未限制模型槍、操作槍製作、收藏，這些類型的槍枝屬於熱門的收藏槍枝，目前黑市的改造零件眾多，是黑幫最常用的槍枝。

