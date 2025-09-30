惡房仲護照被註銷 返台被捕／專騙同事、親友 捲20億潛逃泰國

台中房仲業者葉仁豪涉嫌吸金廿億潛逃出境，前天從泰國返台，在機場當場被捕，法院裁定羈押禁見。（取自臉書）

逾40人受害 一人財損逾億

台中房仲葉仁豪涉嫌以投資、放款等手法，向同事、親友吸金、詐騙至少廿億，因周轉不靈廿日潛逃出境，台中地檢署廿六日廢止並註銷葉男護照，並發布通緝，葉男自知難逃法網，前天主動從泰國搭機返台被捕，檢方訊後認定涉犯詐欺取財、非法經營銀行業務，向法院聲請羈押禁見獲准。檢方初步清查，被害人超過四十人，有單一個受害人就被騙上億。

據了解，四十二歲的葉仁豪從事房仲業十多年，是某知名房仲公司台中一家加盟分店的幕後金主和實際負責人，原本經濟狀況還不錯，還和女友居住在台中七期的豪宅區，不過本月十九日有被害民眾前往住處找人，發現葉男已經不見蹤影。

打著房仲招牌 投資詐騙5年

被害民眾表示，葉男多年來以不同話術慫恿親友投資，大多用投資房產、開公司投資前景很好吸引被害人，甚至自己也有放款。原本葉男還依照約定，按月交付紅利、利息，但大約半年前開始，因投資失利、周轉不靈，財務開始出問題，直到三個月前，完全沒給錢，本月十九日更是直接消失、聯繫不上。一名被害人說，葉男當初告知公司營運或發年終獎金需資金調度，以他的名義向銀行借貸，因公司財務都是葉男在管，原以為他有逐步還款，直到最近葉落跑清查，才發現自己已揹了銀行五、六千萬的貸款，擔心未來每月要面對高額的貸款利息，真的是欲哭無淚，目前正成立被害人自救會，委由律師提告。

台中地檢署廿三日獲報後，指派何建寬檢察官成立專案小組進行偵辦，發現葉男已在廿日搭機潛逃出境，立即在本月廿六日廢止並註銷葉男護照，並於同日發布通緝。

葉仁豪在桃機落網 收押

葉男自知難逃法網，前天上午自泰國返國，經桃園國際機場海關時，當場遭警方逮捕並解送台中地檢署歸案。經檢察官訊問後，認定葉男涉犯刑法詐欺取財、銀行法非法經營銀行業務犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑的重罪，且有逃亡的事實，前晚訊畢後，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢警初步調查，葉男疑似用房仲的招牌獲取同事、親友信任，從二〇二〇年九月起，以投資進行詐騙，或者稱公司有資金需求，請同事先向銀行借貸付款，目前已有十四名被害人完成報案，初估受害民眾超過四十人，其中有受害人一個人就被騙上億，全案吸金、詐騙金額達數十億元，檢方目前全力調查釐清中。

