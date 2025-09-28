為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    在法院外洩露偵查機密給詐團 律師慘了

    2025/09/28 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    律師徐姓男子涉在新竹地方法院外透露車手頭林男遭羈押的原因，法官以徐男犯非公務員洩漏國防以外之秘密罪，判處4月徒刑。（資料照）

    律師徐姓男子涉在新竹地方法院外透露車手頭林男遭羈押的原因，法官以徐男犯非公務員洩漏國防以外之秘密罪，判處4月徒刑。（資料照）

    新竹地檢署偵辦詐欺案件，溯源追查到林姓男子是詐欺集團的車手頭，林被警方拘提後，不但他的友人黃姓男子涉嫌幫他湮滅證據，其委任的徐姓律師更大膽地在新竹地院外，口頭向黃男透露林男遭羈押的原因是「與女朋友的對話」，經黃男轉達後，讓詐騙集團上游得以知悉偵查進度，竹院法官以徐男觸犯「非公務員洩漏國防以外之秘密罪」判處四月徒刑、緩刑二年。

    判刑四個月

    判決書指出，檢警查出林男是詐團車手頭，唐男是詐團水房負責人，去年八月拘提林男，查扣其手機。林的黃姓友人同日使用手機通訊軟體打給另一人，提及一串五碼數字，語畢即掛斷電話，以此方式湮滅林男的另一件刑案證據。

    詐團水房負責人唐男透過詐團成員陳男及黃男支付委任律師費。徐姓律師去年九月在新竹地院外的車道附近，口頭向黃男告知林男遭羈押原因，提及林的扣案手機內有與其女友的對話，講到大量現金解釋不清楚等偵查秘密；黃隨即連繫陳男，陳男轉達給詐團高層唐男，使唐得悉偵查進度。

