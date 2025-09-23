成功嶺打靶 新兵打中左臉眼球不見 昏迷

邵姓役男昨天下午，在成功嶺進行射擊訓練，不明原因擊發 ，臉部嚴重受創，左眼受傷。圖為示意圖，圖中人物與新聞 事件無關。 （資料照）

2025/09/23 05:30

軍方表示 目前無法判定是槍枝問題或人為疏失

〔記者歐素美、黃旭磊／台中報導〕 台中成功嶺傳出駭人打靶意外，邵姓（十八歲）義務役新兵廿二日下午進行射擊訓練時，左臉因不明原因遭自己步槍射出的子彈擊中，臉部嚴重受創，左眼受傷，軍方緊急將他送往醫院救治，醫院急救時發現邵男左眼球已不見，漏夜搶救中。

陸軍第十軍團所屬位於台中清泉崗的機步二三四旅邵姓義務役男，昨天下午四點五十分左右，在成功嶺進行步槍射擊訓練期間，不明原因擊發子彈，致其左臉受傷，被緊急送往烏日林新醫院急救。

子彈從邵姓役男手中步槍射出

軍方表示，邵姓役男今年五月才剛入伍服役，因是二零零五年後出生，需服役一年，昨天下午在成功嶺進行步槍射擊時，子彈從他手中的步槍射出，打中其左臉頰，血流不止，現場官兵發現趕緊將他送醫，至於為何邵男會被自己手中步槍子彈擊中？軍方表示，目前還無法判定是槍枝的問題或人為疏失。

十軍團指出，單位第一時間即通知家屬及指派高階幹部前往醫院處置，後續將全力協助醫療照護；另成立專案小組調查釐清肇因，並要求部隊落實各項訓練風險管控作為，以維官兵安全。

十軍團成立專案小組調查釐清

烏日林新急診醫學部醫師黃士韋說，傷者到院時，左臉開放性傷口、顏面部開放性骨折及大量出血，意識持續昏迷，由急診進行緊急氣切、傷口止血，並輸血及給予大量輸液緊急送開刀房，由整型外科、神經外科醫師共同搶救中。

