為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    成功嶺打靶 新兵打中左臉眼球不見 昏迷

    邵姓役男昨天下午，在成功嶺進行射擊訓練，不明原因擊發 ，臉部嚴重受創，左眼受傷。圖為示意圖，圖中人物與新聞 事件無關。 （資料照）

    邵姓役男昨天下午，在成功嶺進行射擊訓練，不明原因擊發 ，臉部嚴重受創，左眼受傷。圖為示意圖，圖中人物與新聞 事件無關。 （資料照）

    2025/09/23 05:30

    軍方表示 目前無法判定是槍枝問題或人為疏失

    〔記者歐素美、黃旭磊／台中報導〕 台中成功嶺傳出駭人打靶意外，邵姓（十八歲）義務役新兵廿二日下午進行射擊訓練時，左臉因不明原因遭自己步槍射出的子彈擊中，臉部嚴重受創，左眼受傷，軍方緊急將他送往醫院救治，醫院急救時發現邵男左眼球已不見，漏夜搶救中。

    陸軍第十軍團所屬位於台中清泉崗的機步二三四旅邵姓義務役男，昨天下午四點五十分左右，在成功嶺進行步槍射擊訓練期間，不明原因擊發子彈，致其左臉受傷，被緊急送往烏日林新醫院急救。

    子彈從邵姓役男手中步槍射出

    軍方表示，邵姓役男今年五月才剛入伍服役，因是二零零五年後出生，需服役一年，昨天下午在成功嶺進行步槍射擊時，子彈從他手中的步槍射出，打中其左臉頰，血流不止，現場官兵發現趕緊將他送醫，至於為何邵男會被自己手中步槍子彈擊中？軍方表示，目前還無法判定是槍枝的問題或人為疏失。

    十軍團指出，單位第一時間即通知家屬及指派高階幹部前往醫院處置，後續將全力協助醫療照護；另成立專案小組調查釐清肇因，並要求部隊落實各項訓練風險管控作為，以維官兵安全。

    十軍團成立專案小組調查釐清

    烏日林新急診醫學部醫師黃士韋說，傷者到院時，左臉開放性傷口、顏面部開放性骨折及大量出血，意識持續昏迷，由急診進行緊急氣切、傷口止血，並輸血及給予大量輸液緊急送開刀房，由整型外科、神經外科醫師共同搶救中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播