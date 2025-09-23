為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    自由日日Shoot》高風險對象 移民署︰去年上半年拒5成入境

    彰化警方當場逮獲外籍車手。 彰化警方當場逮獲外籍車手。 （警方提供）

    2025/09/23 05:30

    〔記者王冠仁／台北報導〕警方近來發現，全台各地都出現許多外籍車手，抓不勝抓，其中許多人都是假藉觀光名義來台，實則到各地的自動提款機提領詐騙贓款，為防堵此一新興型態的犯罪模式，移民署建立「高風險對象」篩濾機制。

    移民署指出，為防堵外籍人士入境後可能從事領取詐騙贓款相關違法活動，移民署已建立「高風險對象」篩濾機制，針對來台動機可疑、頻繁來台的外籍旅客，入境查驗第一線人員即加強口詢其來台目的。若查出當事人有虛偽陳述、隱瞞重要事實，或有事實足認其在我國境內無力生活等情形者，會禁止入境並立即遣返出境。

    至於有疑慮但尚未達到拒絕入境者，移民署也會將相關情資轉由各地的專勤隊，待這些外籍旅客入境後，由專勤隊訪查，強化外來人口國境線清詢及境內查察。

    一名官員指出，其實移民署這套「高風險對象」篩濾機制過去就曾展現威力，像是近期發現有不少外籍女子來台從事賣淫、陪酒等狀況，當時移民署就透過這套機制，去年上半年從可疑的一萬多名入境旅客，篩濾超過五成的外籍旅客拒絕入境。

    移民署強調，往後會持續配合警政署打擊外來人口涉詐情事，並依各機關偵辦案件需要，提供外籍人士入出境等相關資訊，協助確認外籍人士身分。針對已確認身分的外籍車手，移民署也會列註入出國電告或留置，以利轉報相關單位來查處。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

