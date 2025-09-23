為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    自由日日Shoot》嚴重衝擊治安 可重判12年＋鉅額罰金

    彰化警方當場逮獲外籍車手。 （警方提供）

    2025/09/23 05:30

    〔記者湯世名／彰化報導〕外籍詐騙車手人數逐年增加，彰化警方今年迄今已查獲外籍車手二七六人，比去年同期暴增逾十八倍，顯示外籍車手已嚴重衝擊台灣治安；外籍人士或移工淪為車手，不是只有被抓到後被解僱，還可能面臨一至十二年不等刑責，刑事警察局最近破獲的一個越籍車手團，民事部分還要賠償被害人金錢損失。

    彰化縣鹿港警分局今年六月間接獲農會行員通報，發現一名外籍男子，在提款機前反覆操作後騎車離去，警方獲報攔停，該男子是來台就學的越南籍學生，他供稱是透過社群平台認識「工作仲介」，對方聲稱只要幫忙到銀行提款機領錢，即可獲得每天數千元酬勞，警方一併查扣手機、提款卡與十七萬元等贓證物。

    這名越籍學生不僅要面臨退學、坐牢、賠償，刑滿出獄後還會被驅逐出境。警方指出，上述行徑觸犯包括刑法詐欺罪或加重詐欺罪，洗錢防制法的洗錢罪，以及詐欺犯罪危害防制條等，不論本國人或外籍人士都適用；刑度從一年至十二年不等，法官還能併科鉅額罰金。

    據了解，彰化警方所查獲的二七六名外籍車手當中，有不少是逃逸移工，為賺錢而沉淪為詐團車手，多半負責到提款機取款交給上級；此外，部分外籍人士明知是當車手，但因詐團提供免費機票、食宿，又有錢賺，還能隨時搭機回國，警方追查難度高；一位警官強調，在台的外籍車手愈來愈多，嚴重衝擊國內治安，凸顯嚴刑峻法的必要。

    警方強調，替詐團領錢，僅賺幾千元或數萬元被抓到後不但要面臨罰款，還會被從重量刑，詐團卻躲在幕後數鈔票，倒楣的是自己。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

