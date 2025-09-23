自由日日Shoot》彰警8個月抓276人 外籍車手暴增18倍 越籍最多

彰化警方當場逮獲外籍車手。（警方提供） 警方查扣詐騙金額。 （資料照）

警政署統計 外籍車手逐年激增

〔記者湯世名、王冠仁／綜合報導〕近期全台各地都出現許多外籍車手大軍，到銀行、便利商店的自動提款機提領詐騙贓款，警政署統計，查獲外籍車手人數逐年激增，前年、去年與今年一至九月分別查獲八十九名、七五三名、一〇六六名外籍車手；以彰化縣警局為例，今年八個月以來共查獲二七六名詐騙集團外籍車手，比去年同期十五人暴增十八倍，且移工占多數，其中又以越南籍最多。警方指出，除了逃逸移工，外籍人士以觀光、打工等名義來台充當車手的犯罪模式，已被詐團廣泛運用。由於高薪、刑期偏低，來台遊玩還能賺錢，遂選擇鋌而走險。

假藉觀光 招外籍人士犯案

去年十二月間，一名自稱馬來西亞網紅的許姓男子來台灣觀光後失聯，父母開記者會協尋，各界關注之際，許男卻被彰化縣警方拘捕，原來他是來台當詐騙集團車手，彰化地檢署聲押獲准。

警方指出，詐騙集團假藉「來台觀光或打工」等名義，招募外籍人士犯案，以彰化縣為例，今年偵破的案件，外籍車手的國籍分布相當多元，包括越南、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國及印尼等，且又以越南籍最多；這些外籍車手多半被詐騙集團吸收後，透過觀光、旅遊或探親等名義入境，詐團提供食宿、機票；在台灣淪為車手為詐團提領詐款，就算警方循線追查，這些外籍車手僅短暫停留台灣，通常僅停留二星期即離境，形成斷點，增加查緝難度。

除了以觀光、旅遊或探親等名義入境成為車手，在台灣的合法或逃逸移工，也是詐團旗下車手的來源之一；彰化縣警局統計，今年已查獲的二七六名外籍車手當中，合法移工與逃逸移工合計就多達上百人，這些移工負責到便利商店、郵局或銀行的自動提款機提款，再交給上游，每提領一萬元，報酬即高達四百、五百元，日薪甚至可達數千元。警方指出，已針對民宿、旅館或日租套房等場所積極臨檢，並加強外籍人士通報作業，加強源頭查緝。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

