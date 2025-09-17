為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    男割喉女友再自戕 女求助超商救兩命

    莊女受傷後衝到附近超商求救。（記者鄭淑婷攝）

    2025/09/17 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市十五日晚間驚傳一對情侶吵架，五十四歲呂姓男子嗆聲要共赴黃泉，涉嫌持刀朝正在洗澡的五十歲莊姓女友連砍多刀甚至割喉，莊女全身是血、一絲不掛逃出衝到桃園夜市旁一家超商求救，店員、民眾見狀連忙報案，警方、救護人員趕往將莊女送醫救回一命。

    警方循線前往呂男住處逮人，發現他持刀割腕自戕已陷入昏迷，送醫後與莊女暫時都無生命危險，莊女因傷勢較重仍在加護病房觀察，呂男則由警方戒護，待傷勢穩定後將依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    莊女當時頸部有撕裂傷，一絲不掛、全身是血衝進超商求救，店員急忙用毛巾讓她壓住頸部，桃園警分局景福派出所員警巡邏經過，見超商店員在路旁揮手求援，進入店內查看發現莊女頸部有刀傷，雖有意識但呼吸困難，不斷說著「六樓、六樓有人」，一旁民眾緊張說「她一直滴血，快不行了、血一直流」，員警立即通報一一九派來救護人員救護、送醫，同時集結警力循線到呂男租屋處搜索，發現呂男倒臥浴室陷入昏迷，左手手腕有刀傷，及時將他送醫。

    女洗澡突遭襲擊 男辯兩人要殉情

    警方調查，案發時莊女在屋內洗澡，突然遭呂男持刀攻擊；呂男清醒後避重就輕、稱說兩人是要殉情，由於女方仍在加護病房，警方將待她傷勢穩定後，詢問釐清案發原因及經過，呂男依殺人未遂罪嫌偵辦。

    事件發生地鄰近桃園夜市，超商當時人來人往，莊女滿身是血、赤裸衝入超商，地板留下滿地血腳印及血跡，頓時引發驚慌；目擊民眾說，當時，地板全都是血，大家一臉驚恐、一直喊「不要踩到」，希望受傷女子能平安沒事。

    自由電子報關心您︰勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    安心專線：1925（依舊愛我）

    生命線協談專線：1995。

    張老師專線：1980

