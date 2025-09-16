上課中…高職生背刺同學2刀

高職生刺同學二刀，法官訊後裁定收容。（資料照）

老師背對學生寫黑板 全班數十名學生目擊嚇壞

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某國立高職昨天驚傳校園喋血，二年級男學生在課堂上當著老師在講台黑板寫字時，拿出預藏水果刀，朝班上男同學背部猛刺二刀，被害人送醫急救暫無生命危險。經查二人疑因玩笑話起口角，後來演變成在網路社群互嗆，涉案人再攜刀到校刺傷國中結識至今的同學，全案依殺人未遂等罪嫌移送少年法庭審理，法官訊後裁定收容。

受害家屬要告殺人未遂

案發時間昨天上午十點五十分，當時在上第三節課，授課的男老師背對著學生，面向黑板寫字時，坐在前排的一名學生突然起身，手持水果刀往後面走去，在眾目睽睽下，朝後排座位上的同學猛刺，被害人閃避不及，背部被刺二刀，當場血流如注，引起驚聲尖叫。

開玩笑鬧成在社群互嗆

校方獲報後打一一九，召來救護車將受傷學生送醫，急診室醫師發現他的左上背有二處二公分穿刺傷，經過包紮治療脫離險境，仍須留院後續觀察，行凶的男學生被警方帶回偵辦。案發學校是宜蘭縣知名高職，傳出校園喋血，引發各界議論紛紛。

據了解，行凶的學生與被害人是國中同學，二人畢業後考上同一所高職同個班級，彼此熟識，雙方前陣子開玩笑起口角，隨即在網路社群互嗆埋下心結，涉案學生預藏水果刀到校傷人洩憤，不過，真正案發原因仍待警方調查釐清。

警方通知相關人士製作筆錄，被害人家屬認為，受害學生上週與行凶學生口角時，傳出有遭言語恐嚇，現在又被對方持刀刺傷，要提出殺人未遂及恐嚇告訴。警詢後依違反少年事件處理法、殺人未遂、恐嚇罪嫌移送少年法庭審理。

國中就同班 上週起口角

案發當時，教室內數十名學生目擊持刀行凶過程，有些人仍心有餘悸。校方表示，第一時間已啟動入班輔導，會再安排輔導措施，讓學生安心上課。

