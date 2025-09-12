防攝狼 可下載視訊報案APP 一鍵撥通

婦女團體建議提高警覺，並可下載「110視訊報案」APP，可在緊急時刻報案。（圖取自Google play）

2025/09/12 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕一名女模接服裝拍攝，驚覺自己差點被逼拍Ａ片。勵馨基金會執行長王玥好指出，個人外拍工作，一定要事前簽訂工作契約，最好不要單獨赴約，尤其面對完全陌生的人與環境，可事先將行蹤透露給親友，約定一段時間沒動靜就要前往確認，同時，手機也要設定一鍵撥通功能，可撥打報案電話即時求救，也要自己帶飲料，避免被下藥。

女嫫「樂樂」稱，有人提及她有「外流照」，但根本無外流；王玥好對此表示，不要輕信對方，這些都是不肖業者慣用手法，一開始藉此先誘拍泳裝照，到後面可能是裸照，並抓住被害人的恐懼害怕，逼其去做更不堪的事，提醒接到威脅別輕易相信，立刻報警，以及現今AI技術，也恐有DeepFake造假私密影像，即使真有外流影像，也可求助「iWIN網路內容防護機構」即時下架。

現代婦女基金會性暴力防治組督導張妙如表示，過去確有被害人接受攝影師邀約拍攝時，遭遇性騷擾甚至性侵害，建議不管熟不熟識，外拍、旅拍赴約都要有心理防範，並事前白紙黑字簽定工作契約，過去曾遇過被害人赴約後對方不給費用還性侵，並誤導成性交易糾紛等情。

性侵前3名地點 兩方住所及旅館

「性侵害發生前三名地點，加害人住所、被害人住所及旅館飯店」張妙如強調，隱密性高的工作場合，警覺性要提高，並制定安全計畫策略，如攜伴、告知親友、不食用對方準備的餐飲，以及提前安排計程車等交通工具，拍攝工作期間要留意手機位置，遇到狀況可立即報警，建議下載警政系統的視訊報案APP。

