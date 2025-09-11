派清潔隊清自家私地 國民黨籍花壇鄉長貪污罪起訴

彰化縣花壇鄉鄉長顧勝敏，因擅自動用清潔隊資源砍除私有土地上的竹木，涉嫌違反《貪污治罪條例》等罪嫌提起公訴。（資料照）

2025/09/11 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣花壇鄉國民黨籍鄉長顧勝敏，因名下有一塊宗祠持分土地，涉在其擔任鄉長期間，找來廖姓清潔隊長，動手清除土地上的竹木及樹木，總計出動清潔車九車次，顧男獲得不法利益十二萬多元。彰化地檢署調查認為，二人未經合法程序，擅自動用清潔隊資源砍除私有土地上的竹木，依違反貪污治罪條例等罪嫌提起公訴。

接受鄉長顧勝敏指示

清潔隊長公器私用也觸法

顧勝敏擁有醫師、大型重機、挖掘機、大客車與挖土機等多張證照，在地方上被稱為「醫師鄉長」。起訴書指出，顧勝敏擔任花壇鄉鄉長，廖男擔任清潔隊長，二人均屬依法令服務於地方自治團體的公務員。花壇鄉公所於二○○四年公告指定清除地區，並未包含私有土地，且巨大垃圾應由民眾自行搬運至地面樓層並縮減體積，預先繳費申請後才能清運。

然而檢方調查發現，顧勝敏與廖男於二○二三年四月至五月間，未依規定程序，擅自指示清潔隊前往顧的私有持分土地，砍除竹木及樹木，計有竹子八叢、果樹一顆，清除面積共二二八點零二平方公尺，砍後還動用公務車輛載運至花壇鄉第十公墓堆置，總計出動九車次，使顧男及相關人獲得不法利益十二萬多元。

檢方進一步調查發現，顧勝敏與上述土地共有人，具有宗祠持分關係，其請託廖男前往現場會勘後，未製作正式紀錄，即指示清潔隊進行砍除。廖雖辯稱僅修剪妨害交通的部分，但調查顯示，實際上該土地的竹木已遭全數砍光，明顯超出公共利益範圍。

檢方表示，根據證人陳述、會勘紀錄及清理事實，認定顧男二人未依程序執行職務，且涉及利益輸送，依違反貪污治罪條例及公務員利益衝突迴避法等罪嫌起訴二人。

