四寶媽趴引擎蓋 求別走 情夫催油門 輾斃逃逸

吳姓被害女子當時趴在車子引擎蓋上，遭男友王朝科拖行輾壓，送醫不治。 （警方提供） 男子王朝科涉嫌駕車拖行、輾壓吳姓女友 致死，案發後3小時落網。 （警方提供）

2025/09/09 05:30

王男3小時落網 殺人罪收押

〔記者張協昇、陳鳳麗／南投報導〕南投男子王朝科與網路結識已婚吳姓女友發生爭吵，開著吳女丈夫車子離開，吳女趴在引擎蓋阻止，遭拖行輾壓，右腿捲進底盤粉碎性骨折，血肉模糊，王男竟未下車將吳女送醫，狠心駕車加速逃逸，吳女送醫不治，警方案發後三小時逮捕王男，依殺人等罪嫌移送法辦，檢方訊後聲押獲准。

兩人網路結識一個月同居

這起恐怖情人輾斃女友的驚悚案件發生在六日晚間，四十三歲的王朝科八年前即曾涉嫌家暴同居女友，與三十二歲被害吳女均擔任臨時工，吳女二婚有四小孩，兩人一個月前透過網路結識，吳女搬進王男位於南投市中華路住處同居，因吳女懷疑王男結交其他女網友，案發當晚二人發生爭吵，吳女駕丈夫的藍色掀背車外出散心，王男一度騎機車追出去，稱母親跌倒要吳女前去探望將她追回，未料回到住處二人又發生爭吵，王男遂於八時十五分許駕吳女丈夫車子欲離開。

請繼續往下閱讀...

當時吳女衝出趴在引擎蓋欲阻止王男離開，但王男並未停車，加速離去，導致吳女摔落地面遭拖行輾壓，王男見狀竟未下車查看，逕自駕車加速逃逸。

南投警方獲報趕到現場，發現吳女已趴臥馬路上，立即通報消防局將吳女送醫急救，吳女臉部、左胸、左腹有明顯擦挫傷，右腳因被捲進底盤致嚴重粉碎性骨折，血肉模糊，慘不忍睹，於當晚九時三十四分宣告不治。

警方案發後三小時在台中市逮捕王男，並查扣涉案車輛，採證發現該車底盤尚留有吳女殘破衣物及毛髮。

王男供稱當時因心情不佳，想要開車外出喝酒，吳女趴在引擎蓋時他只想要將她甩開，吳女掉落地面時以為她只有輕傷，加上太生氣，才沒有下車將吳女送醫。

惟警方認為王男供詞避重就輕，依殺人罪嫌及違反家庭暴力防治法移送南投地檢署偵辦，檢方聲押獲准。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法