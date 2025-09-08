上半年不動產詐欺案 高達1.5億

天道盟彭姓主嫌組成的詐騙集團，結合地政 士誆騙退休婦人抵押貸款，警方逮捕嫌犯， 搜出相關資料。 （記者陳建志翻攝）

2025/09/08 05:30

〔記者姚岳宏、陳建志／綜合報導〕嘉義退休的江姓婦人遭騙五百萬存款，二間房產又被質押借貸二千萬騙光，類似「地面師」的騙術已成社會治安嚴重隱患，據警政署刑案紀錄表統計，今年上半年「不動產售賣詐欺」共發生二六一件，財損金額高達一點五億元，惟警方強調，這僅是「無設定抵押權案件」統計數據，其他假檢警、假投資詐騙衍生出來的房地產轉讓詐欺並沒有計算在內，否則實際數字會更可觀。

為防範詐欺地面師，警方及房產專家提醒，不動產交易時，最好各自委託可靠地政士協助把關，由買賣雙方立場相互監督，防止不當操作，預防各類不動產糾紛，並防堵詐騙行為，一旦受騙，一定要透過公權力才能有效追回房產，確保自身權益。

刑事警察局指出，經常會被詐騙的一方，都是對不動產交易過程不熟悉的人，缺乏專業知識，被對方「地政士」隨便講兩句，便被騙取房產權狀，甚至利用非上班時間或假日簽約，讓被害人來不及向有關單位詢問，等到發現自己被騙，只能打漫長的官司討回財產。

目前部分縣市地政機關除與警方合作建立通報機制，強化主動關懷提問，更與銀行攜手推廣「地籍異動即時通」地政服務，將該服務整合到金融機構的不動產貸款流程中，協力推廣民眾在辦理不動產抵押設定時，同步併案申請此服務，讓地政與金融機構聯手，共同強化預警機制，有效提升防詐力道。

刑事局呼籲，需委託代辦過戶時，應委託有執照的專業人員代辦，保障交易安全，經他人介紹之貸款公司，應確認公司具備合法資格，貸款公司不可能到府收款或面交收款，若發現自己可能成為詐騙受害者，請立即撥打一六五反詐騙專線求證，或到最近派出所報案。

刑事局中打第一隊隊長蔡佳耀也提醒，民眾若接獲自稱地檢署、警察局、中華電信等單位的電話，千萬不要依對方提供的連絡電話回撥，以免會落入對方設下的圈套，應該自行查詢相關單位電話號碼進行查證，更不要將帳戶、金融卡、土地所有權狀等交付他人，才不會被騙失金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

