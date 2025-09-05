為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    疑涉土資場弊案 遭搜索約談／竹市副議長余邦彥請回檢擬抗告

    新竹地方法院昨天傍晚開羈押庭審理，余邦彥獲無保請回走出法庭。（記者廖雪茹攝）

    新竹地方法院昨天傍晚開羈押庭審理，余邦彥獲無保請回走出法庭。（記者廖雪茹攝）

    2025/09/05 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹檢調日前接獲檢舉，指新竹市議會國民黨籍副議長余邦彥疑涉入土石方資源處理場弊案，新竹地檢署前天至新竹市議會及余邦彥住處搜索，扣得相關物證，也前往新竹市政府向都發處調取土資場相關資料，同時約談余男到案，檢方複訊後認為余男涉嫌貪污治罪條例罪嫌重大，有串證之虞，聲請羈押禁見；新竹地院昨天召開羈押庭，於傍晚裁定余男無保請回。

    新竹地檢署獲知聲押未成，聲明表示收受裁定後，將審酌理由是否合理，若認不當，將依法提起抗告。

    余與土資場業者疑金流往來

    竹檢針對余邦彥涉嫌貪瀆等案展開偵查行動後，受到外界矚目。據悉，檢察官過濾檢舉內容，認為余男與土石方資源處理場的業者接觸頻繁，且疑有金流來往，本月初已首度傳訊余邦彥與土資場業者，當時訊後將到案者請回；俟後分析相關供述認為案情升高，因而於本月三日二度傳訊余邦彥，認定涉案人違反貪污治罪條例罪嫌重大，且有串證之虞，未料當庭逮捕後，聲請羈押禁見未成。

    余邦彥的律師張浩倫、黃敬唐昨陪同出庭，開庭結束後余走出法庭，記者詢問他有沒有任何話想說，余搖頭不發一語，快步上車離去。律師黃敬唐認為余獲無保請回，應無檢察官所指涉的貪污犯行。

    據了解，辦案人員持公文前往新竹市政府都發處調閱資料時，也訊問多名市府承辦人員，以查明土資場申請過程是否合法。

    檢訊後認定貪污罪嫌重大

    新竹地檢署指出，檢察官指揮新竹縣調查站陸續約談余男及相關證人到案，三日上午至新竹市議會及余邦彥住處搜索扣得相關物證，綜合事證認為余邦彥涉案重大，才會聲請羈押禁見。

