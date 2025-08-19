刑事局攜手電信業者揪出 普發萬元釣魚簡訊 中國製偽基站散布

假基地台釣魚簡訊樣態。（記者姚岳宏翻攝）

2025/08/19 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕立法院七月十一日三讀通過「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」修正案，增列「普發現金一萬元」，相關作業尚未開始，刑事局隔天即接獲檢舉，有人假冒中央存款保險公司發送相關釣魚簡訊，上月廿一日警方在國道三號沙鹿交流道旁，查獲林男駕車載送俗稱「偽基站」的假基地台，沿途發送釣魚簡訊，循線再逮主嫌陳男，依詐欺罪和電信法移送台中地檢署偵辦，陳男遭羈押。

駕車載送假基地台 沿途發送詐騙簡訊

刑事局指出，假基地台皆為中國製，可在一百公尺有效範圍內，遮蔽當地電信業者基地台訊號，每小時發送數千至上萬則釣魚簡訊，可偽冒任意英數字組合，已成為國內詐騙簡訊主要發送管道。

警方調查，主嫌陳男家住台中市，曾在柬埔寨開便當店，後回台發展，六月下旬與之前認識的中國詐團合作，進口中國製假基地台設備來台，再找兒時玩伴林男駕車載運設備發送釣魚簡訊。

警方逮捕林男時，林男手機內還存有「普發一萬元」詐騙簡訊，雖查出十五人受害，財損逾百萬元，但都是假冒信用卡異常或電費、水費、國道通行費欠費等；「普發現金」內容由於媒體大幅報導，他們只發送一天就不敢再發，目前尚無人受騙報案。

警方及NCC為防制詐騙犯罪，與國內三大通訊業者建置假基地台即時偵測通報系統，最快五分鐘就能偵測到假基地台位置，今年查獲六組偽冒政府機關、銀行的詐團，初查共七十八人受害，財損超過五百萬元。

