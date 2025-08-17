妻想討回億元 分期承諾書是利器

法界人士建議董娘，可以丈夫書立的歸還贈與分期承諾書為憑，透過民事程序再贏下第二局。（資料照）

2025/08/17 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南一名富商表面上以贍養費等名義，把一億元存入妻子帳戶，隨後辦理二人離婚，疑想一次解決家族間的官司，同時也能擺脫婚姻，但他在離婚關鍵時刻透過撤銷贈與，把該筆巨款「回收」進入自己帳戶，董娘決定反擊，主張二人是假離婚獲得勝訴。

可打民事 再下一城

依本案案情來看，富商除了要處理家族間的訴訟紛爭，也有設局擺脫婚姻的企圖，甚至當初匯給妻子的一億元亦想全數取回，一舉拿下全贏局面。但董娘不受丈夫擺弄，除了打官司扳回婚姻存續之局，如果其丈夫無意再兌現歸還贈與的承諾，而董娘仍想重新拿回，法界人士建議，可以丈夫書立的歸還贈與分期承諾書為憑，透過民事程序再贏下第二局。

至於離婚贍養費，律師林育弘說，以我國民法一○五七條規定，實務上要有「生活困難」等情才會判給贍養費；關於生活困難的認定，與結婚多少年、有無工作無關，只要是身心狀況正常，法官即會認為可以找工作謀生。

故以本案來看，若董娘裸離，法律上可能拿不到贍養費，只能透過雙方協議；但如果拿得出契約，即使非正式契約，可證明有口頭或對話紀錄的契約，提到以一億元合意離婚等內容，董娘仍能主張契約有效，拿到該筆贍養費。

