    首頁　>　社會

    董娘蒐證 逆轉勝上億夫／富商設局假離婚撤贈與

    富商遭控設局假離婚，董娘發現一億元先贈與後被收回，協議書又加註撤銷贈與怒提告；一審認離婚有效，二審逆轉，改判婚姻關係仍存在。（記者王捷攝）

    2025/08/17 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕台南一名富商被控設局離婚，並在仳離後暗中做手腳，將當初以贍養費名義贈與妻子的台幣一億元「回收」，等到身為董娘的妻子發現「婚姻沒了、錢也沒了」，富商無言交代，趕緊承諾用六千萬元土地加四千萬元現金代替，但董娘怒火難消，指控二人是假離婚，出示二人的LINE對話提告離婚無效，法官認定兩造確無離婚真意，判董娘勝訴。

    匯一億元給妻 隔年離婚

    富商夫妻結婚逾三十年，丈夫四年前匯兩筆各五千萬元給妻子，向南區國稅局申報為配偶贈與，隔年二人辦理離婚登記，沒想到董娘事後看到協議書照片，上面多了一行「撤銷贈與」手寫字樣，質疑是怎麼回事？富商見無法善後，緊急書立承諾書稱可分期歸還贈與，董娘不同意，提告主張離婚無效。

    驚見協議書寫撤銷贈與

    董娘主張，雙方仍有愛意，當初是為了幫丈夫與家族企業間切割公司公帳與個人資金，才「配合」辦理離婚，好讓丈夫在與兄姊的家族訴訟中有資金可動用。

    董娘與丈夫的LINE對話從未刪除，她列為證據呈堂主張，對話中她有提及「只是辦手續的假離婚」等語，丈夫未否認，回稱「你要繼續挺我」、「支持我把錢從兄姊手上拿回來」等。

    富商允分期歸還贈與

    富商出庭時辯稱，夫妻二人早已貌合神離，一億元先申報贈與再匯回，是離婚對價、稅務及借貸的設計，而且他在二○二二年初另匯一筆五百萬元，則是給妻子利息的一種概念。

    一審台南地院認為，本案兩願離婚有書面及二名證人簽名，完成離婚登記就有效，依此駁回董娘之訴。

    秀對話訊息 證實假離婚

    二審高等法院台南分院探究二人是否有離婚真意，及嚴格審查離婚見證者擔任證人的過程是否完備，再綜合二人的金流往來、對話內容，認為董娘並不是真的要離婚，而是為了配合丈夫的計畫，依以廢棄原審判決，改判婚姻關係存在。

    熱門推播