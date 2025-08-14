為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    內政部︰研議強化地政士簽證及管理機制

    東勢地政事務所承辦員察覺有異主動查證，成功阻詐。（民眾提供）

    2025/08/14 05:30

    〔記者李文馨、歐素美／綜合報導〕桃園市黃姓原住民委託代書買地種茶葉，該名代書在未告知下，私自購買三筆遠在台中的原保地，且設定抵押借貸五百萬元。經地政事務所查證後發現疑為詐騙案。內政部表示，該案已移由警察機關偵辦中，桃園市政府將速查嚴處地政士責任，後續會研議強化地政士簽證制度及管理機制。

    地政司指出，該案具簽證人資格之地政士在未告知民眾情況下，先將三筆原保地登記在民眾名下，後續申請抵押權登記時，經由台中東勢地所於辦理防詐關懷提問發現，並已通報內政部及全國各地政事務所防範注意。

    地政司說明，目前該案已移由警察機關偵辦中，另涉及地政士責任部分，也移由開業地桃園市政府查處，如確有涉及不實詐騙行為，可處以「停止執行業務」或「除名」，內政部已請市府速查嚴處。

    現行「地政士法」第十九條規定，地政士如執行業務收入總額達一定金額以上，無申誡等不良紀錄，得經地政士公會全聯會審核後推薦為簽證人。經簽證人核對權利人、義務人雙方身分，辦理簽證之土地登記申請案件，得免檢附義務人的印鑑證明。

    該名代書因兼具簽證人身分，所以無須黃男的印鑑證明，即可辦理土地買賣及抵押借貸，淪為法律漏洞。內政部表示，為避免簽證不實情形，現行已有簽證案件上限金額規定，及簽證基金賠償機制。本件為首件疑似簽證人違規案件，後續將邀集地政士公會全聯會及縣市政府研議強化地政士簽證制度及管理機制。

    民眾可辦地籍異動即時通知自保

    內政部及東勢地政所也提醒，民眾透過網路到地政司或到地政所辦理電話設定，一次可設定兩組電話號碼，民眾申辦地籍異動即時通服務，地政機關將在民眾名下不動產辦理買賣、抵押權設定等登記時，立即以簡訊或電子郵件通知申請人，協助民眾第一時間掌握不動產異動情形，讓民眾財產多一層保障。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

