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    鍾文智落跑案究責 2法官違失卻只懲戒1人／劍青檢改：法評會包庇邱忠義

    前「連一鮑魚」董事長鍾文智因炒股被重判定讞後逃跑，時任高等法院庭長邱忠義（見圖）。（資料照）

    前「連一鮑魚」董事長鍾文智因炒股被重判定讞後逃跑，時任高等法院庭長邱忠義（見圖）。（資料照）

    2025/08/05 05:30

    〔記者王定傳、楊國文／台北報導〕前「連一鮑魚」董事長鍾文智因炒股被重判定讞後逃跑，時任高等法院庭長邱忠義（見圖，資料照）、法官陳勇松因未延長其科技監控等程序有違失，被移送法官評鑑委員會評鑑；法評會上週決議將邱移送司法院人審會議處，陳則須移送職務法庭審理，消息一出，檢察官基層組織「劍青檢改」昨質疑「兩人都違法且均情節重大，只有陳一人要處罰，邱就都不用？」批評法評會「包庇邱忠義」，因此予以譴責並深感失望。

    邱忠義僅移送人審會

    陳勇松移送職務法庭

    據了解，邱忠義移送司院人審會議處，懲處結果包括口頭促其注意、警告，懲處結果較輕，而陳勇松送交職務法庭進行懲戒，依法官法第五十條規定，懲戒處分有七種，最重可免除法官職務，而此次法評會是建議對陳罰俸十個月。

    劍青檢改昨指出，法評會認定兩人裁定程序明顯違法且均屬「情節重大」，最後竟決議陳要移送職務法庭且建議罰俸十個月，邱則「尚無懲戒之必要」，兩者差距之大，令人驚愕。

    劍青檢改指出，法評會對邱呵護至極，連法官法最輕的「發命令促其注意」或「警告」都捨不得下，顯然是刻意迴護，不想讓他留下一絲不良紀錄；但鍾文智逃亡事件爆發後，邱忠義不知悔改，玩弄法律文字，甩鍋給檢察官和書記官，引發全體法界嘩然，更遭台灣書記官工會發文砲轟譴責。

    邱「無懲戒之必要」

    檢青檢改：差太大

    劍青檢改表示，合議庭法官曾透過媒體群組，大量轉發「當時受命法官問過最高法院、檢察官都回覆對於是否延長科控沒有意見」的假訊息，邱忠義更受訪指：「合議庭只是代替最高法院處理相關強制處分，而經手案件的最高法院完全不表示意見」，第一時間攻擊檢察官及最高法院，試圖帶風向卸責，如今皆已證實虛假；法評會對這些惡劣行為全都不處理，功能不彰、不公正、不公平，劍青檢改深感失望與痛心。

    法評會上週決議認為，高院合議庭以「審理單」方式裁定鍾文智加保及不延長科技監控的處分，邱忠義認為審理單內容過於簡要而逕予增補，以致審理單多種版本附卷，違反刑事訴訟法相關規定，情節重大，審酌邱為一時失慮、歷年考評良好，尚無懲戒必要；陳除有不當增補審理單及指示書記官抽換公務電話紀錄表違失，也未依規定宣示或送達裁定正本給檢察官，因此移送職務法庭。

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