36年前追捕要犯中彈癱瘓 即將退休…北市勇警劉旺德 畢生奉獻警界

北市刑大大隊長盧俊宏(左)替劉旺德辦歡送會。（記者王冠仁翻攝）

2025/07/14 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市刑警大隊特勤中隊小隊長劉旺德，卅六年前巡邏盤查要犯時遭遇槍擊，自此下半身癱瘓；他殘而不廢，不僅克服肢體與心理創傷，勇敢面對人生，還在朋友介紹下遇到人生摯愛，育有一對兒女，兒子更受他影響立志從警。劉將在後天屆齡退休，北市刑大替他舉辦歡送會，感謝他對社會治安的付出，也期望他的勵志故事能夠鼓舞人心。

兒子受他影響立志從警

北市刑大指出，劉旺德是警員班一一五期畢業，今年已五十九歲，本月十六日屆齡退休。一九八九年七月卅一日深夜，當年廿四歲的劉旺德是霹靂小組一員，他與三名同仁巡邏經過台北市新生公園附近，見到可疑人士、上前盤查，沒想到對方是槍擊要犯，雙方隨即爆發槍戰。

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劉旺德追捕其中一人時，被對方開槍擊中肩膀，子彈導致骨頭位移，壓迫脊椎神經，自此下半身癱瘓，終生坐輪椅。他經此一事，雖然破格升任小隊長，但面對殘缺的身體、漫長復健，一度意志消沉；長官及同僚多次開導，他才逐漸走出人生低谷。

二○○二年，劉的朋友熱心當媒人，介紹他與妻子認識，兩人墜入愛河，育有一對「龍鳳胎」子女。劉的兒子受到他啟發，從小立志從警，更在二年前考上警專，今年已經畢業，目前正在成功嶺服替代役，即將在今年十月進行分發，屆時將「子承父志」也成為一名警察。

北市刑大大隊長盧俊宏有感劉旺德把畢生奉獻給警界，勇敢面對人生低谷重新走出一片天，上週替他舉辦歡送會；劉旺德得知時相當驚訝，「沒想到長官還記得我」，感念各界長官長期對他的支持。

劉的同仁說，劉雖然身體不方便，只能從事內勤工作，但他對於文書、電腦作業不馬虎，相當細心。他平時熱心助人，對於後輩更是不吝於傳授經驗、分享值勤細節，不少同仁都不捨他將退休離開警界。

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