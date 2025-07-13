假出金變形／輕鬆領到兼職費中招 遭詐乾500萬身家

求職防詐3要7不。（刑事局提供）

2025/07/13 05:30

領到兩次工資放下戒心

〔記者邱俊福／台北報導〕假出金出現變形新手法！目前正值暑期，假投資詐騙集團趁機推出「暑期兼差、簡單好賺」打工好康，一名江姓男子在社群平台見到此一「家庭組裝積木」可在家兼差的訊息，加入後順利、輕鬆地領到兩次工資，放下戒心後，對方進而以可協助投資賺錢等話術讓他掉入陷阱，江男領出全部積蓄五百萬元投入，結果身家被榨乾。

要求帳戶餘額不得逾萬

刑事警察局表示，住南部的江男日前在社群平台Threads上看到徵求「家庭組裝積木」的工作，對方聲稱簡單好賺，能在家完成，遂加入兼差工作，起初成功領到兩次工資，讓他十分滿意。對方確認已取得江男信任，過不久以「系統出錯」、「國際警察會查帳」等由，要求江男的帳戶餘額不得超過一萬元，否則會有麻煩，無法再匯給工資。

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稱幫投資 騙走全部積蓄

之後，對方再以「帳戶不要超過一萬元，可協助將其餘存款用於投資理財」等話術，讓江男相信可投資獲利。詐團還給予江男三張偽造的工程估價單，江男信以為真，依指示持工程估價單前往銀行臨櫃提領全部積蓄五百萬元，當行員關懷提問時，他出示估價單，表示要繳工程款，騙過行員領出鉅款，將錢交給對方派來的「銀行專員」。直至江男與母親談起此事，才驚覺受騙，報警處理。

刑事局表示，LINE、Facebook、Instagram、Threads上充斥各類求職資訊，詐團藉此推出「可兼職、高獲利、遠端彈性」等廣告詞，以打字工、家庭代工、金融商品抽佣等低門檻工作內容為號召，吸引被害人加入諸如「家庭接單」、「投資理財」等的LINE群組，實則群組成員全是詐團成員，利用在群組上派遣工作，讓被害人信以為真，進而依詐團指示操作，最後被騙走錢財。

警方提醒，求職務必告知親友、查證公司及應徵資訊，至於「先給錢」、「帳戶要清空」、「工程估價單」等說詞都是常見詐騙手法，民眾接案發覺有異時，應立即停下，通報165反詐騙專線。

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