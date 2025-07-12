假好心：保護好資產、不要被賣掉／地面師2度剝皮受害人 詐逾億

士林地檢署昨依組織犯罪、加重詐欺、重利、洗錢罪起訴鄧男等十人，認定其中七人飾詞狡辯、犯後態度不佳，建請法院從重量刑，並沒收追徵上億元犯罪所得。（資料照）

2025/07/12 05:30

放貸業者勾結房仲與詐團

〔記者張文川／台北報導〕鄧姓民間貸款業者涉勾結房仲業者與詐騙集團，鎖定已被詐騙的被害人，慫恿其辦理房屋抵押借款收取暴利，繼續榨乾被害人，造成十四人受害，詐得逾一億元；詐團為取得信任，還會假好心提醒被害人「保護好資產、不要被賣掉」。士林地檢署昨依組織犯罪、加重詐欺、重利、洗錢罪起訴鄧男等十人，認定其中七人飾詞狡辯、犯後態度不佳，建請法院從重量刑，並沒收追徵上億元犯罪所得。

士檢指揮北市警北投分局、刑事警察局與桃園、新北警方聯合偵辦，查獲結合房貸、重利、詐團的組織型犯罪，查出「永盛行銷」與「伯樂行銷」兩間民間貸款公司，誘騙被害人辦理房貸，預先收取三成手續費，債留被害人。

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十名被告包括鄧男、邱男、吳男等三名民間貸款業者，他們勾結柯男、項男、劉男及劉女等四名房仲人員，並與廖男等詐團成員合作，各自負責詐騙機房、掮客、金主、不動產估價、假公證人、抵押送件、提款交款等工作。

集團自去年一月起犯案，鎖定已遭假檢警、假投資或假交友詐騙而需錢孔急的被害人，鄧轉介給邱、吳二男辦理房產抵押借貸，進行第二度詐騙，收取六％至卅％的不合理手續費，剝第二次皮。

為博取被害人信任，成員於房貸抵押登記完成後，還會營造假善意，主動向被害人說「保護你的資產，不要被人賣掉」；有些被害人無力還貸，又被慫恿轉貸、債務協商，再遭第三次剝皮。

10人起訴 7人從重量刑

十名被告多數否認犯罪，供稱是正常放款，但檢方根據手機通訊對話發現，部分成員曾表達良心不安，明知被害人已遭詐騙，仍「下第二刀」二度詐財，認定他們有詐欺犯意。

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