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    海巡少校勾結私菸集團／檢舉對手 詐千餘萬獎金

    彰化地檢署偵辦私菸洩密案，查出海巡署偵防分署林姓少校涉嫌長期勾結私菸集團，詐領檢舉與查緝獎金。檢方依貪污、洩密等罪起訴，並具體求處15年重刑。（資料照）

    彰化地檢署偵辦私菸洩密案，查出海巡署偵防分署林姓少校涉嫌長期勾結私菸集團，詐領檢舉與查緝獎金。檢方依貪污、洩密等罪起訴，並具體求處15年重刑。（資料照）

    2025/07/11 05:30

    林郁欽求刑15年

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署今年三月偵辦查緝私菸洩密案，意外查出海巡署偵防分署少校偵查員林郁欽涉嫌勾結私菸集團，收受逾二百萬元的特斯拉Model Y作為賄賂，洩露查緝情資，還助私菸集團打擊競爭對手，甚至找遊民當「人頭」詐領檢舉與查緝獎金，總額超過一三七一萬元，林員個人不法所得三三二萬元。檢方昨依貪污、洩密等罪起訴六人，對林郁欽具體求處十五年重刑。

    收兩百萬特斯拉

    檢方指出，卅九歲林員明知綽號「大餅」的黃姓男子與其妻（均在逃，通緝中）經營私菸製造集團，卻從二○一九年起與其合作，主動提供聯合查緝行動、查緝船舶等機密情資，讓集團可提前避開查緝；黃男則提供競爭對手名單，讓林介入查辦，藉此打壓對手，創造績效，同時申請高額獎金。

    找遊民冒名領罪

    林郁欽另與私菸業者五十七歲唐男、三十八歲陳男等人勾結，利用「阿厝」、「阿三」、「四哥」、「玉凌」等虛構身分，找遊民或經濟弱勢者冒名領罪，營造破案假象。

    林郁欽以此手法至少「破獲」四案，檢舉與查緝獎金總額逾一三七一萬元，並形同創造四億多元的虛報行政罰鍰，實際上這些人頭身無恆產，毫無執行實益。

    檢方也查出，林員多次洩露海巡署、財政部及各地查緝隊的行動計畫，並利用警用系統查詢特定車輛資料，協助黃男避開其他單位追查。

    洩漏查緝情資

    檢方痛批，林身為執法少校，卻甘為私菸集團「保護傘」，不僅違背職責，更嚴重損害政府打擊私菸的公信力，犯後態度消極、毫無悔意，依違反貪污治罪條例、刑法洩密、行使登載不實文書、違反個資法等罪起訴，對其「違背職務收賄」部分，求處有期徒刑十五年，其他三案分別求處五至八年刑期，並聲請沒收不法所得，包括特斯拉及詐領的獎金三三二萬元；林男移審後續押。

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