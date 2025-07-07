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    白嫖泰國妹丟鐵飯碗 宜警偵查佐 一審判刑2年6月

    宜蘭警分局一名林姓偵查佐白嫖泰國妹丟鐵飯碗， 一審被判二年六月。（資料照）

    宜蘭警分局一名林姓偵查佐白嫖泰國妹丟鐵飯碗， 一審被判二年六月。（資料照）

    2025/07/07 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭警察分局一名林姓偵查佐，利用上班時間約泰國應召女到飯店開房間，完事後竟表明警察身分，搶走二千元性交易價金。宜蘭地方法院認定林某犯藉勢、藉端強占財務罪，處有期徒刑二年六月，褫奪公權三年，扣案犯罪所得二千元沒收。

    上班時間性交易 還搶走二千元價金

    涉案的林姓偵查佐今年二十八歲，二○一八年從警，案發當時，妻子也在宜蘭警分局擔任警員，爆發白嫖風波後，警方召開考績會記兩大過免職，並移送法辦。林男為二千元丟了鐵飯碗，目前在工地打工維生。

    判決指出，二○二三年十月，林姓偵查佐上網與應召站聯繫，以一千八百元談妥性交易價金，隨即不假外出，前往宜蘭市一家飯店七○九號房，不久泰國女子走進房間，林男給付二千元，女方找給他二百元。雙方性交易後，林姓偵查佐步出房間，沒多久便以不滿意性交易服務為由，返回七○九號房，以行使警察移送刑事案件職權態勢恫嚇，令泰國女子拿出護照，宣稱放在梳妝台的二千元性交易款是犯罪所得，強行取走離去。飯店負責人事後向警方檢舉，全案東窗事發。

    法官認定 犯藉勢、藉端強占財務罪

    法官斥責林男身為人民保母，竟藉勢、藉端強占他人財物，違法亂紀，損害警察形象，犯貪污治罪條例第四條第一項第二款之罪，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科一億元以下罰金，惟念及犯後坦承犯行，所得財物二千元，所犯情節尚屬輕微，依規定減輕其刑，判二年六月。可上訴。

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