傳幫會替人買凶殺人 雙槍索命

林士傑槍擊命案屆滿一年，槍手犯案後一路南下從屏東墾丁搭船偷渡 出境，可能藏身中國。 （民眾提供）

2025/07/07 05:30

記者王俊忠／特稿

隻身埋伏槍殺台南市區漁會前理事長林士傑的年輕男槍手，外傳是國內大型幫派培訓出來的殺手，用於接案受委任必須滅口的特殊任務。不過，據檢警掌握的槍手對象，槍手並非幫會成員；但不排除是幫會外圍分子，想藉此狙殺任務上位、提升自己在幫會的地位。

林士傑遭槍殺致死，可能與光電利益等多種因素有關，也有類比於台南學甲八十八槍擊案，但學甲八十八槍受害者郭再欽、前南市議員謝財旺兩人是其建物據點各連遭開多槍示威、恫嚇，槍手孔祥志是在半夜對兩處建築物下手、並非針對人開槍索命，犯罪目的不同。林士傑得罪他人的層級可能高於光電利益，甚至是更巨大的犯罪利益糾葛。

請繼續往下閱讀...

從林案案發過程、殺手處處滅證的手法，有傳聞林案槍手是大型幫會送出國培訓的年輕殺手，警方說林案手法幾無破綻，比學甲八十八槍案計畫更縝密。一件幾乎天衣無縫的暗殺任務，從事先策劃、埋伏精準犯案到逃逸屢設查緝斷點，恐非一名年輕殺手能獨力完成，所以說背後有大型幫會策劃、高人指點的買凶殺人可能性極高。

從林案的犯罪成本來看，除尋找條件合適、願上陣的殺手執行價碼、殺手安家費、購買權利車等交通車輛、偷渡出境及長期躲藏海外的生活費用，恐至少上千萬元以上，應不致於是個人利益小糾紛會引發的縝密暗殺式槍擊命案；槍手會拿兩把改造手槍下手，無外是改造手槍較有穩定性問題，若行凶時有一把故障卡彈，還有另一把能執行，不致任務失敗，目的很明確就是要直取狙殺對象的性命。

幫會替人買凶殺人的傳聞不脛而走，檢警認為，包括槍手行凶動機原因？幕後有無大型幫會集團主使、教唆？共犯成員人數？都須待槍手落網後才能釐清。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法