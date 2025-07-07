林士傑命案 警掌握槍手身分

林士傑槍擊命案屆滿一年，槍手犯案後一路南下從屏東墾丁搭船偷渡 出境，可能藏身中國。 （民眾提供、取自林士傑臉書）

2025/07/07 05:30

犯案後從墾丁偷渡 恐藏身中國

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區漁會前理事長林士傑，去年七月八日在南區新樂路住家門前遭一名外形年輕的男槍手埋伏、近距離持雙手槍狙殺，林士傑身中十一槍死亡。案發後近一年，檢警專案小組尚未抓到槍手及破案，不過據了解，警方長期偵辦已有掌握槍手身分，且犯案後一路南下從屏東墾丁搭船偷渡出境，可能藏身中國。警方強調，雖還沒逮到槍手、但堅信不會成為久懸不破的懸案。

監視影像顯示，案發當天清晨近六點許，林士傑在住家門口前，一名穿連身帽T、戴口罩的男槍手突然從林士傑的右側方竄出，持雙槍近距離朝林連開十一槍，其中五槍貫穿林的胸腔、雙肺血胸傷重身亡，槍手行凶見林倒地後，拔腿往健康路東向方向逃逸，跑到停在距林士傑住家約二百公尺遠的健康路旁停車格，駕駛一輛鐵灰色HONDA轎車逃離。

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槍手接著把HONDA車開到約兩公里外的南區新建路五十三巷內停車場，並縱火燒損座車、兩把犯案凶槍及槍手換下來的衣物。鑑識人員發現槍手在車內「變裝」，把作案時穿的連身帽T與褲子、鞋子都換掉，在車內燒燬原來衣物與兩把改造手槍，換穿其他衣物再逃離，HONDA車是權利車、掛偽造車牌。

換裝後的槍手走到第一車（HONDA車）棄置點附近，換駕駛第二輛三菱轎車離開，槍手把第二輛的三菱車開到高雄大樹區棄置，對三菱車改在車內潑灑鹽酸滅證。警方於八日下午到高雄找到三菱車，車內有空鹽酸瓶，查出第二車也是權利車、掛偽造車牌，槍手逃逸過程處處滅證、設下查緝斷點，幕後疑有高人指點，阻撓專案小組追查。

據指出，槍手在高雄大樹棄置第二車後又騎機車到高屏地區交界處棄置，改用徒步走及搭出租車繼續南下，從屏東墾丁一帶搭船偷渡出境，到中國藏身的可能性很大。

雖然我國與中國於二○○九年四月簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，但近年來兩岸警方、司法部門互動協助幾乎停擺，若無私下至篤交情，我國警方難以透過司法互助請中方協助緝捕槍手、押返回台。台南市警局專案人員強調，此案還在持續偵辦中，沒有停歇。

林士傑女兒、南市議員林依婷回應說，從當選上任議員後，一直在市議會保安委員會問政、沒有離開，百分之百相信警方的辦案專業。

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