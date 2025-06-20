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    易影響情緒和精神 喪屍煙彈釀多起意外

    一棟建物二樓起火，消防人員灌救中。（記者徐聖倫翻攝）

    一棟建物二樓起火，消防人員灌救中。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/06/20 05:30

    〔記者徐聖倫／新北報導〕近年成為毒品黑市主力之一的二級毒品依托咪酯及其相類物，因施用後會對吸毒者情緒和精神狀態等造成影響，近期已發生多起施用依托咪酯製成的喪屍煙彈後毒駕上路，釀成無辜民眾死傷的重大交通事故，甚至發生衝撞臨檢警察致死案件。

    新北市淡水區前晚發生一死三傷火警，警方事後也在火場起獲依托咪酯製成的喪屍煙油，加上起火前屋內四人，其中三人有多項毒品前科，起火後又有兩名逃出火場的男子，不顧友人還在屋內待救，反而驚慌偷走汽車逃離現場，在在顯示該場火似乎不單純，起火原因不排除與屋內人吸毒後出現情緒問題或精神恍惚等情，進而釀成這場奪命火警。

    高等檢察署表示，二級毒品依托咪酯若遭濫用，施用者會發生肌肉不自主強力抽動，意識混亂、昏迷、肌躍症，或直接昏厥。故網路上影片會看到有人手抖、身體搖晃、抽搐，變成喪屍般渾身顫抖，或無法站立，直接暈倒在地不醒人事。

    警方針對依托咪酯藥效之一的「使人意識不清」，懷疑案發前在現場的四個人，有人或多人施用依托咪酯後產生強烈作用，導致意識混亂、模糊，或是在不自主情況下、或根本是故意「玩火」，結果不慎引火釀成事故；確切起因正進一步鑑驗調查。

    林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，依托咪酯是短期麻痺藥物，藥效快，持續性不長，以致施用者易忽略其影響。

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