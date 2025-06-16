擅入九孔池拿2顆海膽 影帝李康生送辦

監視器拍下養殖池夜間畫面。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/16 05:30

〔記者吳昇儒、盧賢秀、鍾志均／綜合報導〕現年五十七歲的金馬影帝李康生傳出於上月二十二日晚間，與許姓友人闖入新北市貢寮區臨海的九孔鮑養殖池，拿著手電筒在池內取走兩顆海膽，吳姓場主透過監控系統發現後報警處理。李、許二人上岸後，承認有在養殖池內抓取海膽，隨即將海膽送回池內，但其行為已涉犯竊盜罪，警方將二人移送基隆地檢署法辦。

養殖戶報警當場逮到

新北市瑞芳警分局五月二十二日晚間七時許，接獲在地吳姓養殖戶通報指出，養殖場遭人闖入捕撈池中海膽，過程已被監視器拍下。警方獲報趕往現場，果然發現養殖池中有人拿著工具、戴著蛙鏡在養殖池內。

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誤以為是廢棄養殖池

在池中的李康生看見警員到場趕緊上岸，而警方也在水桶中發現兩顆海膽（市值約五百元），據悉，李康生承認有捕撈海膽，但向警方表示，因天色昏暗，誤以為該處是廢棄養殖池才會進入。

而被竊的養殖池吳姓老闆因多年來不堪常被人闖入養殖池中偷走九孔鮑、海膽等費盡心力培育的產品，便在周邊架設監視器，委請附近商家幫忙照看。而此次李康生及其許姓友人犯案的過程，也被PO在該養殖場臉書粉絲專頁上。

在地資深警員指出，貢寮岸際的九孔鮑養殖池很多，但並非每一處都有人承租，且因該處屬於半開放式空間，漲潮時海水自由進出，有些潛水愛好者稍一不慎就會闖進養殖池中，將海中美味打撈上岸帶走。萬一是私人養殖池，很容易吃上官司，當然也有少數人專程行竊。

曾拿下第五十屆金馬獎、亞太影展最佳男主角的李康生，目前在西班牙巴塞隆納參與「蔡明亮導演電影回顧展」，至截稿前對竊盜海膽一事未回應，訊息已讀未回；至於他的助理被問及此事，表示不清楚。

九孔鮑養殖池與大海相連，漲潮時潛水客很容易誤闖。 （記者吳昇儒翻攝）

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