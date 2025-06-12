5億詐團擁4加密錢包 台奈合作解密

檢警查獲跨國虛幣假投資詐騙，圖為奈及利亞男Kelvin外出處理贓款。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/12 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警破獲男子李東昇成立夏和公司，進行虛擬貨幣泰達幣的（USDT）的跨國假投資詐騙犯行，一併查獲詐團要角竇女及其奈及利亞籍男友Kelvin、廖姓女子等核心成員，連同車手共逮捕廿人到案。據檢警追查，該詐團有四個虛擬貨幣加密錢包，以及在國外的虛幣交易所帳戶，尚有不少犯行細節須再清查，目前已透過台奈兩國偵查部門合作偵辦，一步步抽絲剝繭釐清中。

檢警追查此一洗錢規模極大的跨國詐騙、洗錢集團，發現金流轉運手奈籍K男所持的莫三比克護照是偽造的，而且假冒F男的身分入境；移民署鑑定偽造護照後，研判是莫三比克的官方護照外流，護照中除照片是K男本人，姓名、年齡都有假，顯然他入境台灣前就有備而來，因此能使用假身分來台犯案，以規避查緝，而他在奈國的犯前準備會如此充分，很可能與非洲洗錢集團有關。

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奈國男持假護照來台

疑與非洲洗錢集團有關

不過K男在新北市林口承租的豪宅落網後，供詞避重就輕，他辯稱自己護照遺失，莫三比克護照是友人提供，他不清楚來源；因莫國懲治詐騙較奈國嚴厲，K男擔心日後在台官司結束後，會被遣送莫國，因而剛遭到警方逮捕，馬上就供出他的真實身分是奈國公民。

據查，竇女及K男這對情侶在詐團角色吃重，儼然是主嫌李男的左右手，竇女除以個人帳戶協助處理詐團資金，也協助承租倉庫，放置集團犯行使用的物品，他在K男負責購買及寄運報廢車等物的過程中，也參與其中。

目前檢警正持續與奈及利亞等國司法互助，解密錢包及詳追虛擬貨幣洗錢交易紀錄，並全力切斷台奈的跨國洗錢管道。

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