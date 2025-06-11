偷車男伴「詐欺通緝」被逮 女失神撞爛車

車輛至今仍停放在停車場。（記者陳彥廷攝）

2025/06/11 05:30

車主全家在小琉球 網上驚見車毀氣炸

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港鎮、新園鄉間的進德大橋五月二十日凌晨發生車禍，原以為是單純自撞，沒想到昨天車主林女爆料，指當時全家都在小琉球，車子卻在本島被撞爛，本報深入調查發現案外案，原來是二十三歲的前停車場員工吳姓男子，竊取林女的車並載著張姓女友到四十公里外瑪家鄉，行跡可疑遭警方攔查，詐欺通緝犯的吳男當場被逮，張女要回新園停車場還車時驚天一撞讓全案曝光。

當天十九歲張姓女子駕駛該輛白色轎車經進德大橋，疑似分神而自撞，因橋面為傾斜路段，車體自行倒車，張女在倒退過程跳車，車子因庇護島減速卡在進德大橋護欄險掉落東港溪。

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車主長期置放在停車場 前停車場員工破門偷車

這起糾紛在二十天後燒起更大爭議，車主林姓女子不滿爆料，「在網路發現自己的車頭被別人撞爛」，她指出，她是琉球人，購車長期置放在該停車場供代步，若要用車，會先打電話由業者將車開來碼頭，未料全家人都在琉球，卻驚見車子在進德大橋上被撞爛。

林女表示，打電話詢問，業者回應是前員工破門拿取車上鑰匙後開車，事發後到停車場，發現沒有任何監視器能還原，要求業者因疏失賠償，但業者在筆錄後神隱，她不得以只好上網勸誡網友，要到小琉球前如停車務必慎選店家。

業者則自認「也是受害者」，指吳男兩年前就已離職，為載送女友出遊而竊車，發現後即報警處理，車主留鑰匙是因為要方便車主及親友使用，一般不會強迫客人留鑰匙，有誠意賠償，後續將依車主要求走調解或司法程序，交由第三方單位裁決。

這起案外案，是二十三歲的吳男為把妹，利用知曉林女的用車模式，破壞門鎖後潛入竊車，並載張女到瑪家鄉遊玩，因行跡詭異遭警方攔查，並查出吳男為通緝犯，吳男謊稱車輛是「朋友的」，警方因車籍與張女皆無異常而放行，張女駕車返回新園「還車」時意外撞出秘密。

林姓女車主的車輛遭偷竊撞毀。（警方提供）

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