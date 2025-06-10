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    自由日日Shoot》2017司改國是會議決定？ 司院：黃國昌誤解

    民眾黨立委黃國昌等人推動「法庭直播」，引起法界憂心法院恐淪為「流量秀場」，黃國昌表示，這是2017年司改國是會議做成的決議。（記者賴筱桐攝）

    民眾黨立委黃國昌等人推動「法庭直播」，引起法界憂心法院恐淪為「流量秀場」，黃國昌表示，這是2017年司改國是會議做成的決議。（記者賴筱桐攝）

    2025/06/10 05:30

    當年分組會議未確定推動法庭直播 決議也不具拘束力

    〔記者賴筱桐、楊國文／綜合報導〕民眾黨立委黃國昌昨天回應，二○一七年站出來推動法庭直播的人是誰？不就是主持司改國是會議的前總統蔡英文嗎？這是當年許多司法團體和公民團體共同討論做成的決議；司法院官員昨表示黃國昌有所誤解，當年分組會議並未確定推動法庭直播，且分組會議並非當時總統蔡英文主持，與她無關。

    黃國昌質疑，當初這些法律專業團體不是都贊成嗎？不是都有參與司改國是會議？怎麼民進黨政府跳票七、八年以後，也忘了這句話是蔡英文前總統講的，急著出來幫忙「洗地」；他強調，真理越辯越明，提醒大家回去複習當初司改國是會議討論的內容，不要連自己過去做過什麼主張都忘記了。

    司法院官員指出，二○一七年五月十二日召開「總統府司法改革國是會議」第四分組第六次會議時，是由許玉秀（前大法官）擔任會議主席。

    該次會議中，確認第五次會議紀錄，其中，關於「公開透明的司法」議題方面，分組會議決議：在一、二審的事實審的案件，如刑事貪瀆案、民刑事選舉案、危害公眾利益（如重大經濟案件）、政治重大矚目案件、高等行政法院所有案件，尤其是食品安全、環境保護及稅法案件等，在權衡確保人民知的權利、訴訟當事人公平審判權、被告、當事人、證人及關係人的人格權與實現公開透明的正當法律程序原則之下，一年內研議法庭直播的範圍及條件。

    司法院官員表示，分組會議的決議並不具拘束力，且當時決議有不少但書，須經過研究、召開公聽會等過程，才能確認有無可信性。

    司法院後來請學者研究、又於北、中、南召開多場公聽會，及諮詢會議等，與會者包括檢察官、法官、律師、學者等，大多數法界人士對憲法法庭以直播方式認為可行，具有共識，但對於一、二審的事實審採法庭直播方式，認為並不適合，故未推行。

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