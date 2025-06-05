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    健康教育？OK繃貼女學生乳頭 男班導判1年

    男導師總共猥褻三名國小女童，被判有期徒刑一年。（資料照）

    男導師總共猥褻三名國小女童，被判有期徒刑一年。（資料照）

    2025/06/05 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名國小女學生不喜歡穿內衣，又因天氣悶熱，衣服磨擦胸部會感到不舒服，即向男導師反應；沒想到男導師將她帶到廁所，用OK繃貼住乳頭，此事被父母發現，憤而對導師提告。該名導師辯稱，他是基於教育目的，並在女學生同意下且主動掀起衣服，因此自認沒有猥褻之意，但法官並不採納其辯解，且有另二名女學生也遭其猥褻，因此判處他有期徒刑一年。

    判決書指出，案發時女學生正在打掃，她向導師反應，自己沒穿內衣會讓衣服和胸部磨擦，感到不舒服，導師便將她帶到廁所，進入廁所後，由女學生主動掀起衣服，由導師拿OK繃貼住對方乳頭，以緩解不舒服，過程約二至三秒鐘。此事爆發後，引發校方重視，後來又查出導師在無人的教室，對另外二名女學生以教授健康教育課程為由，觸摸二人胸部。

    還有二名國小女童也遭猥褻

    導師辨稱，自己行為的目的在於改善女學生身體的不適，他是基於教育、照顧孩子的目的，過程中都有獲得女學生的同意，客觀行為不是滿足自己的性慾，這並不是猥褻。但女學生的律師表示，三名被害女學生持續出現安全感缺乏、情緒麻木、過度警覺等身心反應，可見被告的猥褻行為，對於被害人的影響相當大。

    由於導師堅持不認錯，家長們皆拒和解。法官審理認為被告身為導師，明知學生們年紀尚幼，性自主意願尚未完全成形，雖然從被告所為的客觀舉止看來，無法排除被告辯稱是為了教育目的、協助緩解女學生不適為真，但其不顧孩子的感受，從事本案具有高度性關聯的行為，對被害人造成心理影響，因此依對未滿十四歲之女子為猥褻之行為等罪，各處有期徒刑六月，合併判處有期徒刑一年，得易科罰金。

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