8人遊泰國整團賣 5年輕人生死未卜

陳康岳告誡年輕人，千萬不要相信天馬行空的海外高薪廣告。（資料照）

2025/06/03 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕八名國人被騙往泰國旅遊，卻被押到緬甸詐騙園區，其中年紀較長的陳姓、胡姓等三名婦人因無「產值直接被要求付贖得以獲釋，另五名年輕團員負責配合詐團假虛擬幣投資話術行騙，達到詐騙業績五十萬美金才會獲釋，但五人至今仍生死未卜。

根據付贖幸運回到台灣的陳婦等三人轉述，當天八名團員一抵達緬甸拘禁處所，詐騙集團分工嚴密，還有中國人負責看守，只要他們一開口講台語，或是流露不滿，就會被打罵恐嚇。

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接著，詐騙集團首腦開始在辦公室「面試」五名年輕人，而三名婦人則被直接告知：「我們只是要錢」，還透露「你們一個人的成本就要三十萬」，正當三名婦人忙著聯繫台灣家屬籌錢時，五名年輕人在三天內就被轉賣。

而這五名年輕人負責配合詐團的假虛擬幣投資話術，有時還得角色扮演視訊騙老外，由於手機都是統一保管防止被定位洩底，期間有一名男生偷偷將詐團提供的工作手機帶回宿舍，私下與女友通話被發現，隨即被關到小黑屋毒打，不給吃喝還恐嚇「再犯規就活埋」，至今五名年輕人仍音訊全無，生死未卜。

「其實當初在桃園機場用Telegram拍照上傳時，你就已經被賣掉了。」胡婦感嘆，呼籲國人務必提高警覺，「只要還沒登機就還有機會逃跑，不要相信天上掉下來的高薪工作，否則後果不堪設想。」

在詐騙園區歷劫近兩百天的台灣商演歌手「小翁立友」陳康岳，也告誡年輕人不要相信天馬行空的海外高薪廣告，與其賭命，不如腳踏實地工作。

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