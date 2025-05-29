張介宗無思覺失調 今起不能再看報

碎屍魔殺3婦事證

2025/05/29 05:30

〔記者黃佳琳、蔡淑媛／綜合報導〕高雄碎屍人魔張介宗涉嫌連續殺害大嫂及兩名女性友人肢解後棄屍，由於他始終否認殺人、棄屍，檢警將他送精神鑑定，報告呈現他身心狀況正常，並沒有思覺失調或妄想的症狀；張介宗在押只看報不與人交談，但法官昨天裁定張再羈押禁見三個月，且不准再看報紙。

檢警透露，張介宗曾擔任工地工頭，年紀大了接不到工作，經濟陷入困境，應是不想被大嫂趕走，先是動手殺了大嫂後，又從大嫂的遺物中拿到五千元，讓他萌生動手殺人取財的歹念，並將目標鎖定在高齡婦人，看準她們年紀大需要人陪伴的需求，接連殘殺張姓及趙林姓婦人，並將她們肢解後丟入前鎮運河裡滅證，但最終仍未躲過法律的制裁。

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檢警指出，偵辦期間曾三度借提張介宗問訊，但是他的神色始終冷靜，只是一再替自己辯白，但從未有情緒失控的情況發生，甚至一副事不關己的模樣，如果不說他是「碎屍人魔」，在外人眼中，就跟平常會去公園散步的瘦小阿伯沒兩樣。

張介宗二月七日剛被收押時，曾經被禁止讀報、收聽收音機等，杜絕獲取外界資訊的管道，但他二月十七日便提出要看某特定報紙，還要求從三月開始訂報，檢方擔憂他透過報紙掌握案件進展，曾向地院聲請禁止他讀報，但法官認為張介宗因可能滅證而遭押，讀報與滅證間沒有關聯，因此駁回檢方聲請，讓他從三月起就開始經由報紙獲取外界資訊。

據透露，張介宗幾乎不與人交談，同房舍友似乎也不知道他分屍殺人魔的身分。不過，高雄地院法官昨天裁定張介宗再羈押禁見三個月，且禁止通訊，今天起不能再看報紙了。

高大成︰張男恐還殺其他人 應再查失蹤人口

法醫高大成認為，張男本性凶殘，年輕時曾犯下搶奪、強暴等罪被軍法判刑關二十多年，這次因仇恨殘殺大嫂，讓他殺人上癮，覺得獲利又沒被發現，再殘殺兩名老婦，如果沒被發現，可能繼續犯案，也可能也犯下其他殺人未被發現，建議再查失蹤人口，強調張男「被判死刑剛好，免得出來害人！」

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