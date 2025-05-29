認識婦人兩天就勒斃剃毛分屍／碎屍魔 檢警研判「變態型殺人」人格

碎屍魔殺3婦事證

2025/05/29 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄碎屍人魔張介宗涉嫌連續殺害大嫂及兩名女性友人再肢解棄屍，檢警查出，第三名遇害的趙林姓婦人，與張男認識才兩天，兩人一起騎車回到前鎮區張男住處後，婦人先被勒斃再剃除屍體毛髮後，再以十九公分的長尖刀、廿三公分的鉗子肢解，隔天就拿去五號船渠河道丟棄，由於張男連續殘殺三人又否認涉案，無法釐清犯案動機，檢警根據國內外研究文獻，研判他應是「變態型殺人」人格。

檢警指出，張介宗有一個哥哥和一個弟弟，長輩死後，把前鎮舊公寓留給哥哥，哥哥過世後，房子由姪子繼承，張介宗的大嫂黃婦（七十五歲）曾多次回老家催他搬走，張介宗疑似為此種下殺機；去年十一月廿九日中午，黃婦前往張介宗住處催他把房子還給姪子時，張男疑似一時氣憤，勒斃大嫂後再拿榔頭及其他銳器，割斷、分割肢解黃婦遺體，並暫時冰存在冰箱內。

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當天晚間九點廿五分至隔天清晨五點五十三分，張男多次騎自行車將兄嫂的屍塊與衣物，丟棄在前鎮區五號船渠河道內；黃婦遇害後，張嫌持她的郵局提款卡領了五千元花用。

殺大嫂逍遙法外 連續作案

張介宗殺害大嫂後，一直逍遙法外，檢警認為，此時的他應該已經產生扭曲心態，自認年事已高已七十三歲，再活也活不了幾年，「就算殺人被抓，也不怕被判死刑」，於是開始找尋下手目標；今年一月一日，他先在三民公園內認識七十五歲的張婦，結識十六天後，張介宗約張婦至住處聊天，先以紅色布條將她勒死，再肢解棄屍，但張殺人分屍後，只拿到張婦所留的敬老卡去搭捷運、渡輪。

已73歲就算被抓 也不怕判死

由於張介宗的經濟狀況不好，檢警研判，他殺害大嫂、張婦後，再度鎖定其他高齡婦人，疑企圖能從中牟取財物，而他在左營某公園內相織的趙林姓婦人就成為第三個目標，兩人認識才兩天，就遭同樣手法殺害，如果不是檢警積極查辦失蹤協尋進而逮獲張介宗，恐怕還會再有受害者。

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