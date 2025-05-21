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    三峽3死車禍》案發前肇逃 駕車能力自如

    新北市府撤銷余文正模範父親資格。 （取自黃家賢臉書）

    新北市府撤銷余文正模範父親資格。 （取自黃家賢臉書）

    2025/05/21 05:30

    〔記者吳仁捷、陸運鋒／綜合報導〕新北市檢警追查三峽區北大國小前三死十二傷重大車禍案，過濾案發前七十八歲肇事者余文正的行車軌跡，發現他先在學成路、國成街路口等待左轉時，疑心急車被分隔島卡住，倒車時稍微推撞到後車後，馬上加速肇逃，衝進當時禁入的國成街路段，進而釀出大禍，從倒車碰及後車開始，共發生五次連環衝撞；影像顯示余翁行車過程操控自如、還一度閃過來車，初判可能無身體因素，飛速肇逃釀禍的人為因素升高，不過確切肇因須進一步釐清。

    警拆解行車電腦等零件 追肇事原因

    警方目前已排除酒駕或毒駕導致，但余翁至今昏迷尚未脫險，國家運輸安全調查委員會昨天會同警方勘驗肇事車輛，拆解行車電腦等零件，表示會儘速釐清余翁當時的駕駛狀況。

    另一方面，困余翁撞車前的行駛過程，洪姓女騎士一直在其前方，接著在北大國小通學巷高速撞飛洪女致死，因而有人懷疑是否與行車糾紛有關；警方過濾監視器畫面認為，洪女早一步騎機車在前方待轉，外界質疑蓄意追撞純為臆測，可能性不高。

    余翁當時駕駛二○○三年出廠的Toyota Camry轎車，沿國成街闖過國光街口紅燈後，擦撞機車及自行車騎士，接著再往前行駛衝撞過馬路的行人，最後撞上復興路分隔島停下。

    雖然根據相關影像，余翁行車過程似無身體不適因素，但其車上有藥袋，因此仍慎重調查；余妻對此稱，丈夫罹患慢性病，長期吃藥。

    余妻表示，丈夫當天從苗栗開車返回新北三峽，但遲未返家，直到她接獲警方通知，才知發生車禍。警方分析，余翁近八十歲，加上從苗栗到新北開車逾百公里，不排除駕車時的反應力、關注力已下降，或有疲勞駕駛、恍神等情，此部分也列入調查事項。

    由於余翁撞車前先發生小擦撞肇逃，此部分構成肇事逃逸刑責。另還有過失致死、過失傷害等罪，若是高速行駛或精神不濟仍上路，還構成公共危險罪。

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